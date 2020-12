Se profundizan los juegos del hambre en Venezuela

“El que no vota no come”, haciendo referencia a quienes no asistan a la convocatoria del régimen a las próximas elecciones “parlamentarias” venezolanas, es increíble que a estas alturas genere aún estupor en la sociedad venezolana lo que pueda señalar Diosdado Cabello, ¿acaso lo que descaradamente expuso no es lo que se ha venido haciendo en el país desde que se instauró la mal llamada “revolución”?

Sin temor a equivocarme no existe venezolano que escape de las garras despiadadas del narcorégimen que Nicolás Maduro de modo nauseabundo lidera en el país.

Diosdado Cabello no es más que el sanguinario que busca de modo perverso mantenerse en el poder.

Situaciones como estas son las que enardecen el sentir del verdadero venezolano; porque aquél a quien no le duela su Patria, su paisano, no puede ser considerado como tal.

Este 6 de diciembre vamos a medir no un poder de convocatoria del Chavismo-Madurismo y mucho menos el rol de la oposición venezolana, vamos a poder constatar qué tan dispuesto está el ciudadano a prestarse a un juego macabro.

¿Se acuerdan cuando se nos decía que todas las cartas están puestas sobre la mesa? Generando esperanzas e incluso apatía en la población porque de modo férreo partimos de la premisa que nuestra libertad dependía del accionar de otros, la carta real será este 6 de diciembre, fecha en la que Venezuela entera debe de expresar de modo incontrovertible, con calles vacías, con el rechazo al régimen del modo más seguro posible; quedándonos en casa y no continuar con el flagelo a un país al que le debemos todo.

Carlos Alaimo

Presidente -Editor

Versión Final