Provea considera "crítica" la situación de los pueblos indígenas en Venezuela 

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la ONG Provea tildó de crítica la situación de los habitantes de estos territorios ancestrales, quienes se han visto afectados ante la “falta de políticas públicas”, la “presión de los proyectos extractivos” y la “presencia de gobernanzas híbridas criminales”.

La situación de los pueblos indígenas de Venezuela es crítica. Los derechos humanos de estos pueblos están siendo violados de forma sistemática y las condiciones de vida se deterioran rápidamente. El Estado venezolano debe tomar medidas urgentes para garantizar la vida y la seguridad de estos pueblos. Los pueblos indígenas no tienen nada que celebrar en Venezuela", aseguró la organización.

Señaló que, actualmente, hay un conjunto de factores que afectan a sus condiciones de vida, entre ellos la “deforestación acelerada, ríos contaminados, explosión demográfica, invasión de territorios, colapso de los servicios, aumento de la pobreza y consolidación del control de las minas por parte de los grupos armados”, reseñó Runrun.

Indicó que, desde que el Ejecutivo “promulgó el decreto Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, en 2016, se profundizaron las consecuencias de la minería en la vida de los indígenas”.

Por ello, Provea afirmó que en los estados Bolívar y Amazonas se evidenció una “mayor hegemonía de la minería, a través del auge de grupos criminales que controlan la actividad, dejando saldos mortales”.

Por otro lado, el diputado indígena de la Asamblea Nacional de 2015, Romel Guzamana, denunció el desamparo de las comunidades indígenas durante los años de gestión chavista, al no poseer ningún tipo de protección social y ser víctimas de las guerrillas colombianas.

No llega ningún tipo de beneficio social y están desamparadas por más de 22 años (…) es un deterioro social, tanto en su dignidad, no son atendidas por nadie y la ayuda humanitaria no ha llegado. Hay falta de medicinas, hospitales, empleo, alimentación y de un estatus digno, como establece la Constitución", sostuvo Guzamana.