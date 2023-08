Cada 100 horas murió un paciente oncológico en Zulia por falta de recursos médicos

La crisis hospitalaria en el Zulia aumenta y con esto la muerte de cientos de pacientes oncológicos que fallecen a diario por su dura batalla con el cáncer. Un problema que, ante la falta de medicamentos, insumos médicos y unidades de atención públicas, se ha cobrado la vida de 130 personas en los últimos dos años.

Diariamente, los zulianos diagnosticados con esta terrible enfermedad se enfrentan a una realidad dolorosa, acompañada de largas colas para obtener medicinas gratuitas, años de espera para someterse a un tratamiento oncológico gratuito y la presencia de un Estado “indolente” que no merma la situación crítica.

Solamente en Maracaibo, según datos ofrecidos por el Comité de Pacientes Oncológicos del estado Zulia, un total de 30 pacientes oncológicos murieron en el primer trimestre de 2023; y otros 100, de distintos municipios zulianos, murieron en 2022 a la espera de una atención médica de calidad.

Como una “sentencia a muerte” tildó Ángel Urdaneta, presidente del Comité, la dolorosa situación que viven actualmente las personas que padecen de cáncer en el Zulia, al tener que paralizar por semanas e incluso meses sus tratamientos oncológicos, ante la espera de un medicamento o un espacio para realizarse las quimioterapias.

Cuando a un paciente no le llegan sus medicinas e interrumpe su proceso de quimioterapias, eso le está dando pie a que el cáncer siga avanzando, es una sentencia a muerte. Cuando vemos que las medicinas no llegan o llegan un mes si y al otro no, también están en riesgo”, precisó Urdaneta a Versión Final.

La falta de medicamentos oncológicos y sus altos precios en las farmacias privadas complican todo. La Farmacia de Alto Costo en Maracaibo, adscrita al Instituto Venezolano del Seguro Social (Ivss), debe entregar una dotación de medicinas gratuitas cada 21 días; sin embargo, la realidad es otra.

El también representante de la Fundación Social Voces de Esperanza lamentó que el escenario se vuelva “repetitivo” al pasar del tiempo, ya que el año pasado se tardaron ocho meses en llegar los tratamientos y este año, la situación “también ha sido irregular”.

La “mala atención” y las condiciones desfavorables, son dos de las características que, según los pacientes oncológicos, se observan en la Farmacia de Alto Costo, ubicada en la avenida Paúl Moreno, al lado del Hospital Adolfo Pons, en Maracaibo.

El representante del Comité de Pacientes Oncológicos del estado Zulia denunció que los visitantes, que en su mayoría asisten al lugar con defensas bajas, malestares y en sillas de ruedas o muletas, reciben mala receptividad del personal médico, en especial de la directora del centro farmacéutico.

Además, las instalaciones no son las más adecuadas para estas personas con “condiciones de salud especiales”, ya que el espacio no cuenta con baños, agua potable y aires acondicionados en total funcionamiento; lo que aumenta el fastidio de quienes pasan más de 24 horas allí para obtener sus medicinas.

No hay baños, no hay agua para tomar, hay muy pocos asientos, a veces el aire acondicionado funciona, a veces no, hay poco personal para la atención de nuestra gente. Además, quien dirige la oficina de Alto Costo es una persona que odia a los pacientes oncológicos porque siempre tiene una actitud de rechazo, de mal servicio, de mala atención, no ayuda a hacer las cosas más fáciles”, criticó Ángel Urdaneta.