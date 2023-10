Uefa elige a Reino Unido e Irlanda como anfitriones de la Eurocopa 2028

La UEFA confirmó a través de su Comité Ejecutivo las sedes de las Eurocopas de 2028 y 2032. La primera se celebrará en Reino Unido e Irlanda, mientras que la segunda será en Italia y Turquía. Un movimiento de última hora en las semanas previas fue clave para desbloquear la situación. Se trató de la fusión de turcos e italianos en la candidatura para el 2032, lo que fue aceptado por la Uefa a cambio de que Turquía se retirara de la opción de ser sede en 2028.

De esta manera, británicos e irlandeses quedaron sin rival para 2028 y turcos e italianos fueron de la mano para 2032. Un movimiento con el que la Uefa pudo dar luz verde a las sedes de sus dos próximos torneos continentales, toda vez que en junio se disputará la edición de 2024 en Alemania. Múnich albergará el partido inaugural y Berlín, la final.

La Eurocopa de 2028 volverá a llevar la final a Wembley, presumiblemente, al igual que ocurrió en la cita de 2020. Será, además, otra Euro compartida por dos países, al igual que ocurrió ese año y anteriormente en 2012 (Ucrania y Polonia), 2008 (Austria y Suiza) y 2000 (Bélgica y Países Bajos). Asegurarse esta Eurocopa hizo a los ingleses salirse de la carrera por el Mundial de 2030, al que también optaban en un principio. Al menos consiguen el premio de llevarse el torneo continental, reseñó Diario As.

Por su parte, la edición de 2032 deja muchas más dudas en cuanto a organización y reparto de estadios y sedes. Italia debe hacer una profunda remodelación de sus instalaciones, al contrario de lo que ocurre en Turquía, donde hay infraestructura mucho más avanzada de la que disponen los italianos. Será la segunda vez que la Eurocopa se dispute en suelo euroasiático después de que se hubiera elegido a Bakú (Azerbaiyán) como una de las sedes de la Euro 2020.

Rusia no podrá competir en competiciones internacionales todavía, después de que la Uefa les haya vuelto a dejar fuera de la Eurocopa Sub-17.

En las últimas semanas se especulaba con la posibilidad de que el máximo organismo del fútbol europeo flexibilizara sus condiciones con Rusia. Una decisión que generó división en el Comité Ejecutivo, en donde 12 de las 55 federaciones se negaban a jugar contra el país ruso.

La Uefa alega que este punto fue retirado porque no había ninguna solución técnica para permitir que los clubes rusos compitan en sus competiciones.

