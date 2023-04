Tini Stoessel y Rodrigo de Paul habrían terminado por culpa de la ex del futbolista

Recientemente ha surgido una gran cantidad de rumores que afirman que el futbolista argentino y campeón del mundo, Rodrigo de Paul y su novia, la también argentina, Tini Stoessel, habrían terminado su relación tras casi un año juntos.

Fue un polémico comentario de la cantante lo que alimentó las especulaciones que llevaban semanas corriendo por las redes sociales. Durante uno de sus conciertos en Santiago del Estero, la intérprete habló de cómo se siente tener el corazón roto.

“Que fea es esa sensación cuando te rompen el corazón y vos, estando en esa relación, ya sabías que iba a terminar así, pero no podía salir de ahí”, manifestó la intérprete de “Miénteme”.

Pero esta no es la primera vez que se comenta que los tortolitos están separados, y es que la expareja y madre de los hijos del centrocampista del Atlético de Madrid, la modelo Camila Homs, avivó la intriga sobre esta relación después de haber publicado una canción en sus historias de Instagram que aseguraron era una punta para De Paul.

“En la intimidad dice que no soy su debilidad, pero se hace el otro cuando hay que disimular. Y me pasa a buscar cuando su nueva se va”, fue la parte elegida por la modelo, quien desde su separación con el futbolista no ha perdido la oportunidad de lanzarle a su ex.