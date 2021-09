Roberto Manrique se descarga ante un comentario homofóbico tras revelar su orientación sexual

A pesar de que ha recibido incontables muestras de apoyo desde que habló públicamente sobre su orientación sexual, el actor ecuatoriano Roberto Manrique también ha recibido mensajes de críticas desde que dejó saber, a través de las redes sociales, que era homosexual.

“Tengo una pareja hermosa, un novio hermoso, llevo 7 años enamoradísimo en una relación increíble. No se imaginan cómo hemos crecido, cómo nos hemos impulsado”, fue parte de la revelación que hizo Roberto Manrique en un emotivo video que publicó desde su perfil de Instagram.

Una muestra de ello fue uno de los últimos mensajes que le fueron enviados al actor de “Sin senos si hay paraíso”, este último, forma parte de numerosos comentarios homófobos a los que no ha dudado en hacer frente con humor. “¿Eres gay? ¡Qué desperdicio!”, le escribió recientemente una usuaria que le sigue en redes sociales.

Pero, la respuesta que le dio Roberto Manrique al comentario homofóbico fue lo que llamó la atención, mucho más que el comentario que recibió. “No mi vida, esto está siendo súper aprovechado, solo no por ti”, le dijo el actor de “Marido en alquiler” a la usuaria.

“¡Lo siento! Tenía que hacerlo como un servicio social porque dejemos claro algo: eso no es un piropo ni aquí ni en la china”, contó posteriormente el actor ecuatoriano junto a su aplaudida respuesta.

“El hecho de que se base en la suposición de que me encuentras atractivo no lo hace un piropo. (Gracias igual). Que tus probabilidades de tener algo físico conmigo haga de mi vida algo que no tiene valor en la existencia (un desperdicio) en cambio sí que lo hace algo negativo. Y seamos realistas, esas probabilidades ya eran muy bajitas antes. No porque luzcas de una manera u otra (de hecho no he visto las docenas de perfiles que me han escrito ese comentario) sino por simple probabilidad matemática (¿me sigues?)”, fue parte del mensaje que escribió Roberto Manrique en Instagram.

“Y por otro lado… ¿desperdicio? (Aquí se pone darks) ¿Acaso los otros aspectos de mi vida no le dan un sentido suficiente para no ser un desperdicio? ¿Por qué escribo esto? Porque sé que muchas mujeres lo escriben sin ninguna mala intención… lo sé. Y sé que al entender el fondo real de lo dicho y al ser personas conscientes seguramente no lo van a repetir”, publicó ante el comentario homofóbico.