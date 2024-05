Escándalo tras las cámaras: Dan Schneider demanda a productores de "Quiet on Set" por difamación

El reconocido productor de Nickelodeon, Dan Schneider, presentó una demanda por difamación contra los creadores del documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV".

La demanda surge a raíz de acusaciones de terceros que han asegurado que el estadounidense habría abusado sexualmente de actores infantiles durante su carrera.

Schneider, una figura central en la televisión infantil de Nickelodeon en la décadas de los 90 y 2000, ha sido un productor de exitosos programas como "All That" "The Amanda Show", "Kenan & Kel", "Zoey 101", "iCarly" y "Victorious".

El documental transmitido en canales como ID y Max ha generado controversia al sugerir que sus programas tenían tendencias inapropiadas y al incluir testimonios de abuso sexual por parte de algunos miembros del elenco.

Dicho film presenta entrevistas con el equipo de producción y elenco, que describen un ambiente laboral tóxico y abusivo, señalando a Dan como responsable.

Incluyen testimonios de abuso sexual de menores de edad, lo que ha llevado al exproductor a presentar una demanda por difamación contra Warnes Bross, Discovery, Sony Pictures Television y Maxine Productions.

Dan Schneider niega rotundamente las acusaciones y afirma que no tenía conocimiento ni participación en los abusos sexuales mencionados en el documento.

Por su parte, Nickelodeon, que no está involucrado en la demanda, declaró que investiga todas las quejas formales y tienen protocolos rigurosos para garantizar el bienestar de los menores que trabajan en sus producciones.

"Nuestras principales propiedades son el bienestar y los intereses no sólo de nuestros empleados, elenco y equipo, sino de todos los niños". declaró un portavoz del canal en un comunicado.

La serie "Quiet on Set" plantea serias acusaciones contra Dan Schneider, generando un debate sobre la integridad en la industria televisiva infantil y la importancia de salvaguardar a los menores en entornos laborales.