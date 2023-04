Alberto “Beto” Arvelo: “Juntos hacemos equipo” va a inspirar a muchos venezolanos

Inspirar a otros a alcanzar sus sueños es el hilo conductor de la campaña “Juntos hacemos equipo”, que estrenó Bancamiga bajo la producción y dirección del afamado cineasta Alberto “Beto” Arvelo, quien en cuatro minutos muestra a cinco venezolanos apasionados con lo que desde niño anhelaban y cómo logran sus metas con compromiso y perseverancia.

Desde Los Ángeles, el director de Havana, Havana (2004), Tocar y Luchar (2006) y Libertador (2013) expresó su complacencia por la “grata” experiencia que significó la iniciativa de Bancamiga y depoder conocer la historia de Antonio Díaz, Federico Pisani, Amanda Dudamel, Henry González y Deyna Castellanos.

“Desde un primer momento me pareció hermosa e inspiradora la idea de hacer una producción que fuera motivadora e inspiradora, con venezolanos que estuvieran logrando cosas especiales más allá de nuestras fronteras. A partir de ese momento llevamos adelante un trabajo muy bello, siempre tocado por ese elemento que es la inspiración”, sostuvo “Beto” Arvelo.

Recordó que le pareció muy sólida la lista de destacadas figuras que presentó Bancamiga, con venezolanos provenientes de distintos sectores, pero que tenían en común perseguir sus sueños y lograr lo que desde muy pequeños se habían propuesto, a veces de manera obsesiva. Pero al final fue “ese deseo de insistir, no cansarse y seguir adelante” el que les permitió lograr lo soñado.

“Me conmovió mucho la historia de Antonio Díaz, primer venezolano, latinoamericano y americano campeón mundial de karate después de siete intentos. Nunca desistió hasta lograrlo. La mayoría de los seres humanos se dan por vencidos a la segunda, tercera o cuarta vez. Pese a que también iba sumando años de vida, Antonio siguió adelante y lo logró. Eso es estar comprometido con tus sueños. Es un mensaje inspirador y una experiencia que a mí me impactó muchísimo”.

Un proceso fluido con Bancamiga

Durante la elaboración del guion y de todo el trabajo de producción y dirección, Arvelo contó con el apoyo de un equipo que en Bancamiga conformaron Alberto Camardiel, director de Medios de Pagos y Canales; Randy Carrero, VP de Producción Audiovisual; Paula Vargas, VP de Marketing y Amalia Llorca, VP de Comunicaciones.

Calificó todo el proceso como muy “fluido” donde “siempre estuvimos de acuerdo. Fue maravilloso trabajar con el equipo del banco, con Alberto Camardiel al frente. Fue un equipo súper comprometido y extraordinario. Yo presenté una idea original, fue estudiada y ajustada. Los comentarios de Bancamiga fueron muy acertados. Fue una relación creativa muy positiva”.

“Me sentí muy cómodo con el feed back, por ese espíritu de ponerse en el rol de espectador. Eso enriquece y lo agradezco. Ojalá uno pudiera lograr esta empatía en todos los proyectos”.

A pesar de esa fluidez, “Beto” reveló que hubo momentos muy difíciles como el rodaje del segmento de Deyna niña, que debió hacerse bajo un torrencial aguacero, que en un momento les hizo pensar en cancelar la filmación.

“Teníamos a un grupo grande de niños con sus padres. Había extras y un trabajo de producción enorme. Ese día llovió sin parar. Con el equipo de Bancamiga analizábamos qué hacer e incluso pensamos en suspender, pero esa decisión tenía muchas implicaciones, porque estábamos con menores de edad y había costos asociados. Tomamos la decisión de hacerlo con lluvia y los niños encantados. Lo que querían era jugar. Los padres también estaban maravillados”.

Indicó que a pesar de que fue un gran reto, las imágenes quedaron hermosas. Se veía la lluvia y un mayor esfuerzo. Y todo eso reflejaba una mayor inspiración.

1% talento, 99% perseverancia

Con “Juntos hacemos equipo”, Bancamiga muestra a cinco venezolanos que luchan por construir una mejor sociedad y un mejor futuro: el karatecaAntonio Díaz, el biólogo y montañista Federico Pisani, la diseñadora y virreina de la belleza Amanda Dudamel, el fotógrafo Henry González y la futbolista Deyna Castellanos.

Para “Beto” Arvelo trabajar esta iniciativa tuvo un gran significado en su vida, porque le encanta hablar de valores, de gente que inspira y comparte mensajes positivos, que lucha y logra lo que sueña.

“Personalmente este es tipo de campaña que me gusta, porque llevamos a otros una voz que inspira. Me siento muy agradecido por estar en este proyecto. Creo que vamos a inspirar a mucha gente, sobre todo a muchos jóvenes. Así lo he sentido cuando hemos mostrado la campaña. Las reacciones han sido muy hermosas, la gente se conmueve y algunos quedan al borde de las lágrimas”.

Reiteró que “emociona” ver a venezolanos que pasan muchas dificultades, pero que alcanzan lo que quieren. “Y esta producción me encantó hacerla y es lo que quiero hacer. Es una bendición trabajar con gente tan comprometida y especial”.

“Este mensaje de cinco venezolanos va a todo un país. Es un mensaje para el mundo. Caen y vuelven a levantarse. Eso es muy profundo. Es un mensaje fundamental para los jóvenes, que muchas veces creen que llegaron a un techo y no pueden avanzar más. Es allí cuando comienza la magia y la diferencia. Gabriel García Márquez decía que un escritor es 1% talento y 99% perseverancia. Ese mensaje de perseverar, de insistir, es el que está detrás de esta inspiradora campaña.

En el link el comercial: https://www.youtube.com/watch?v=5eAMChvBuu0