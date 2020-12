Reportan detención y agresión a fotógrafo de Punto de Corte

El reportero gráfico Juan Carlos Niera, parte del equipo de Punto de Corte, fue detenido por cuerpos de seguridad no identificados, mientras se encontraba realizando labores reporteriles en horas del mediodía.

Después de que la cuenta de Twitter de Punto de Corte denunciara su desaparición, debido a que desconocían su paradero 45 minutos tras la detención, Niera fue liberado a finales de la tarde, reseñó Tal Cual.

El reportero gráfico relató que estuvo detenido cerca del Palacio de Miraflores, en una garita donde recibió insultos, amenazas y agresiones físicas por parte de los cuerpos de seguridad que en ningún momento se identificaron.

De acuerdo con Niera, recibió contundentes golpes en el cráneo con un casco, así como en los brazos, los cuales se observan con una clara inflamación en el video difundido por redes sociales publicado por Punto de Corte posterior a la liberación del periodista.

Como parte de esta captura, los presuntos funcionarios de seguridad incautaron su celular, con el que había grabado videos sobre una protesta en las proximidades de la vicepresidencia, en la avenida Urdaneta, y eliminaron todo el contenido del teléfono. De igual manera, rompieron su cámara.

“Me llevaron y me metieron en una garita ahí en Miraflores. Me resetearon el teléfono, vieron los videos, me borraron todos los teléfonos y me empezaron a insultar, a decirme palangrista, mientras uno me daba con el casco en la cabeza y los brazos”, declaró Niera.

#PDCTV #16Dic | "Me metieron en una garita, me resetearon el teléfono, me empezaron a insultar mientras me golpeaban con un casco en la cabeza y los brazos. Además me rompieron la cámara". Fue parte de las agresiones a las que fue sometido nuestro reportero gráfico Juan C. Niera pic.twitter.com/T0b8aEvlSz — PuntoDeCorte (@Punto_deCorte) December 16, 2020

También aseguró que no fue el único que sufrió intimidación, ya que momentos antes de su captura, los supuestos funcionarios de seguridad persiguieron a un compañero que estaba en el sitio con él, le tomaron fotos y “lo miraban de arriba a abajo”.

Chavismo contra Punto de Corte

Las agresiones contra periodistas de Punto de Corte no son recientes. Su director, Nicmer Evans, fue detenido en junio por cuerpos de seguridad del Estado, horas después de que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanaran su casa y mantuvieran secuestrada a su familia.

El también politólogo fue mantenido como preso político hasta el 1ro de septiembre, cuando recibió un «indulto» por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

Meses atrás, en marzo, Evans denunciaba que una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) intentó allanar la oficina de Punto de Corte ubicada en Zulia, sin orden judicial alguna.