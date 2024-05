Alcalde Sobalvarro: “abogamos por el multilateralismo, la convivencia y el respeto mutuo entre los gobiernos, pueblos y naciones"

El pasado lunes, el reconocido economista Alberto Sobalvarro, alcalde Bolivariano del municipio Almirante Padilla, en su programa en vivo “Visión Global+Plus” transmitido por las pantallas del Canal 11 del Zulia, durante su editorial se refirió a la XXIII Cumbre de la Alianza Bolívariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), en la cual participan presidentes, primeros ministros o jefes de estado de sus 10 países miembros, bajo el mismo criterio de ser gobiernos progresistas, revolucionarios y antiimperialistas, que abogan por la independencia y libertad de los pueblos, interpretando y siguiendo ese sentimiento provisto por el nacionalismo y progresismo a través de la ideología formadora de hombres, mujeres y jóvenes, encauzando a los grandes líderes del mundo en cuanto a su pensamiento político.

Resaltó las palabras del presidente de la República con las que destaca el surgimiento en los países de la región del Caribe y Latinoamérica de nuevas potencias emergentes para ratificar la necesidad en la lucha contra el fascismo histórico y contemporáneo. Expresó "abogamos por el multilateralismo, la convivencia y el respeto mutuo entre los gobiernos, pueblos y naciones. No podemos permitir que los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU) junto a sus socios de la Unión Europea (UE), impongan en América Latina y el Caribe, sanciones, medidas coercitivas unilaterales, que tumben a través de manifestaciones antidemocráticas como golpes de estado, magnicidio, toda su política imperial para seguir siendo sometidos. Estas naciones del mundo ya tienen más de 200 años que sus pueblos, a través de sus próceres, son naciones libres, soberanas, independientes, así que en esta medida el ALBA-TCP está liderando desde esta parte del mundo, en la latitud latinoamericana y caribeña, un proyecto multilateral diciendo no a las imposiciones ni partir el mundo en dos pedazos los de la izquierda y de la derecha no, el multilateralismo va más allá de eso, el pensamiento ideológico históricamente siempre existirá, habrán gobiernos de derecha, izquierda, dictaduras, monarquías, como también sistemas democráticos, representativos, etcétera.”.

Agregó que en el país hay un sistema democrático basado en 350 artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por mayoría en elecciones libres el 15 de diciembre de 1999. “Sigamos con el ALBA-TCP abogando junto con las otras organizaciones latinoamericanas y caribeñas por la paz no solo de Latinoamérica y el mundo, sino rechazando la injerencia e imposición de medidas coercitivas unilaterales, sanciones o embargos económicos, como está pasando aquí con Nicaragua, Venezuela, Cuba o con cualquier otro país que definitivamente no se arrodilla al imperio norteamericano. Así que, desde el ALBA-TCP iniciamos el proyecto Bolivariano de la integración latinoamericana y caribeña, dando ejemplo al mundo con hechos de cómo deben las naciones unirse para el progreso, prosperidad, paz mundial y la convivencia entre sus naciones. No hay países ni pueblos de primera y de segunda, todos los pueblos tienen derecho a su independencia, paz e integridad territorial, a sus gobiernos, sea cual sea su origen, a sus costumbres, religiones y tradiciones. El multilateralismo va contra la pretensión de hegemonía de algunas potencias económicas guerrerista del mundo” afirmó.

En otro tema, sobre la trama de corrupción PDVSA-Cripto Sobalvarro lamentó que hombres, gerentes, presidentes, ministros, vicepresidentes de instancias gubernamentales de alto nivel, de mucha confianza tanto del presidente Hugo Rafael Chávez Frías como del actual, Nicolás Maduro Moros, le hayan fallado no solamente a la confianza de esos cargos, sino también al juramento que hicieron ante la Constitución al pueblo. Señaló “en una situación tan difícil como la que vive Venezuela, por el tema del bloqueo económico, las sanciones y medidas coercitivas unilaterales, estos señores se agrupan no solamente entre ellos, sino que junto a sus allegados políticos, empresarios, amigos, técnicos, científicos y economistas de las estadísticas, números, del sistema cripto financiero del mundo, aliándose con nuestros enemigos opositores, que lo son no por diferencias políticas, sino porque han quemado vivo al pueblo y realizado acciones como las guarimbas para paralizar y derrocar al presidente, primero a Hugo Chávez y ahora a Nicolás Maduro, que han elaborado planes de magnicidio y llevado a cabo, pero ahí ­ está Jesús de Nazareth protegiendo a los justos”.

Explicó que el negocio de las criptomonedas es un mecanismo especulativo que no tiene ningún respaldo, ley ni constitución que proteja esas inversiones canalizadas a través de esos parámetros cripto. Manifiesto “sería bueno que el fiscal general de la República Tareck William Saab en medio de estas averiguaciones, le diga a los venezolanos cuánto fue el monto que este señor, ex vicepresidente del área económica, ex presidente de PDVSA y exministro junto a sus seguidores corruptos, le hurtaron o robaron al país. ¿Dónde está ese dinero?, ¿está en el sistema cripto? ¿se puede rescatar? ¿no se puede rescatar? ¿De cuánto estamos hablando? Por ahí se hablo de 10,000 a 30,000 millones de dólares, no se puede asegurar que eso sea verdad, estoy hablando sobre lo que a veces leemos o escuchamos. Esos recursos no pudieron haberlos metido en un galpón, porque uno hace la transacción de las criptomonedas, pero termina recibiendo dinero fiduciario, ¿el billete verde dónde está?, ¿los dólares están encriptados acaso en el sistema financiero?, hay especialistas que pueden revelar esa encriptación y ver si esta ahí el dinero, que el gobierno los asuma, con tantas necesidades que se tienen de alimentos, medicinas, equipos para la industria petrolera y la reactivación total de la economía”.

A nivel local, el alcalde Sobalvarro informó que el pasado viernes 26 de abril convocó a la estructura política municipal a una reunión para evaluar el trabajo realizado durante la Consulta Popular Nacional. Reiteró la felicitación al pueblo que acudió masivamente a votar, a la estructura por el excelente trabajo que hicieron y agradeció a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana y Milicia Bolivariana por el acompañamiento que dentro del plan República hicieron. “Superamos estadísticamente el compromiso que habíamos adquirido con el partido, con el gobierno que era una cantidad “X”. Superamos esas expectativas y nos colocamos en 107,02% de participación, el municipio más votado del Estado Zulia, así que, agradeciendo también al Partido Socialista Unido de Venezuela por su veeduría, por su atención y a los entes también por todo lo que estamos haciendo mancomunadamente en nuestro municipio, desde el presidente Maduro a Néstor Luis Reverol, de allí el llamado a ponerse de acuerdo con el Padrino, con Diosdado para lo político electoral, al partido, juventud y las estructuras políticas de los 21 municipios, porque alguien debe gobernar, hacer la política y otros trabajar en macro proyectos para que el pueblo se pueda ver asistido. En Padilla así lo hacemos, gobierno en la calle junto al pueblo, partido, las bases, comunidad, UBCH, núcleo político, trabajadores y pescadores, allá no se hace nada escondido y todos nos involucramos”.

Anunció que está semana inició una jornada en la aducción de la tubería sublacustre de 3 km 200 metros desde Isla Toas a Maraca, 2 km más hasta Sabaneta y la tercera etapa a la Península de San Carlos, agregó “pero como ya el presidente dijo que van a aprobar los dos proyectos más votados, tendremos la planta desalinizadora de Isla de Toas y de la Península de San Carlos, mientras que en Zapara, donde poseemos planta desalinizadora, hay que hacer una inversión para su mantenimiento y sustitución de algunas piezas, es decir, la adquisición de unos repuestos, y así entonces tendremos los recursos para poner esa planta a disposición de nuestros hermanos pobladores de la Isla de Zapara 100% operativa. También mañana iniciamos la sustitución de 2 km de guayas principales para el fluido eléctrico en “El Carrizal” y entre “El Semeruco” y “El Toro”, con esto se van a reforzar esas guayas que están ya vencidas, creo que es la mejor manera de expresarlo, las cuales se van a sustituir y con esto garantizar que el flujo eléctrico sea más eficiente”.

En el ámbito internacional, respecto a la denuncia que hizo Venezuela ante la ONU sobre la masacre de Israel en Khan Younis, Sobalvarro destacó que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su representante­ ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Samuel Moncada, por solicitud del presidente Maduro, pidió el cese al fuego y denunció las atrocidades que se vienen cometiendo­ desde que iniciaron los bombardeos desde Israel a Palestina en octubre del año pasado. Expresó “ya se contabilizan más de 34 mil muertos, más de 100 mil heridos, la destrucción de un patrimonio cultural de la humanidad, más de 10 años bloqueados para que no entren alimentos, agua potable, combustible, medicamentos, equipos, sancionados, embargados por el sionismo, el pueblo heredero de los filisteos nuestro pueblo de Palestina. Ahora amenazan con retirarse de Khan Younis pero dejan explosivos sin dinamitar, son las llamadas tradicionalmente bombas antipersonales para matar­ allí el que vaya, pise, toque o haga por calor humano que el sensor se active, inmediatamente muere el civil inocente, el soldado o la misma gente que pudiera de una otra manera estar en esas áreas, un crimen total. Ahí esta el ALBA-TCP, la Liga Árabe, también el pronunciamiento de Argelia, de la misma ONU, pero esta liderando el presidente Nicolás Maduro Moros a través de Samuel Moncada esta solicitud para que se detenga el genocidio, el holocausto contra el pueblo palestino, no esperemos que el último sobreviviente de Palestina caiga en manos de esa invasión, ocupación y bombardeo de la nación de Israel o del Estado Israelita”.

En materia económica, Sobalvarro indicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que a veces se solicitaba para inspeccionar o establecer criterios de violación de Derechos Humanos en Venezuela, se está pronunciando a favor del pueblo. Aseveró “porque es una realidad, las sanciones, medidas coercitivas unilaterales no van a derrocar al presidente Maduro ni a doblegar al pueblo venezolano a que se arrodille, a que vengan los EE. UU a imponer un presidente, aquí los presidentes son electos por el pueblo en elecciones secretas, universales, protagónicas. Así es lo que se hace en este Estado para elegir nuestro presidente según la Constitución, ahora que ellos quieran venir a través de guarimbas, de quemar a ciudadanos e instituciones, de paralizar la industria petrolera o nacional a través de sanciones, medidas coercitivas no, aquí vamos a aceptar un nuevo presidente que será Nicolás Maduro, reelecto el 28 de Julio para el periodo 2025-2031”.

Subrayó que el presidente ha diseñado una política exterior para avanzar en la relación y alianzas con los países y gobiernos amigos del mundo, “porque todos los pueblos del mundo son amigos de Venezuela, el hecho que los EE.UU nos tenga sancionados económicamente no quiere decir que la mayoría de los norteamericanos no estén apoyando a Venezuela en el que se eliminen las sanciones, pero no solo su pueblo también los grandes empresarios y corporaciones están perdiendo un mercado de 30 millones de consumidores aquí en Venezuela y que a 5 días de viaje por vía marítima le llegue al sur de la Florida y Houston, a sus refinerías, el petróleo de la mejor calidad, de Venezuela, pues aparte del petróleo pesado y extrapesado, tenemos la marca Merey totalmente liviano que en cualquier refinería rinde muchísimo más que cualquier petróleo norteamericano del Mar del Norte o de los países árabes, además que aquí hay suficientes reservas, entonces el daño no se lo están haciendo solo a este pueblo, gobierno, empresariado nacionalista, progresista sino que se lo están haciendo también al propio pueblo de Norteamérica que tiene que pagar el petróleo más caro, impuestos y costo de la inflación por estas medidas coercitivas unilaterales que han sido impuestas por EE.UU contra la nación que los padres libertadores nos legaron junto al heroísmo y la capacidad de respuesta cuando sea necesaria, ahí ­ esta el presidente ejerciendo sus funciones y dando respuesta a nuestro pueblo” dijo.

Además el economista presentó el trabajo del cultivo del arroz en Venezuela, indicó que los sembradíos están principalmente en los Llanos Occidentales (Cojedes, Portuguesa y Barinas) y Llanos Centrales en el área de influencia del sistema de Riego Guárico. La siembra de arroz se realiza durante el ciclo de lluvias y en la época seca, y en términos de superficie total sembrada en el país un 35% corresponde a los Llanos Centrales, y cerca de 60% a los occidentales. A su vez, indicó que en el país existen tierras aptas para la siembra de arroz, unas 2 millones 425 mil hectáreas, ubicadas en los Estados Portuguesa, Guárico, Cojedes, Barinas, Apure, Delta Amacuro, Monagas y Anzoátegui.

Detalló que en el 2010 en Venezuela se sembraron 180 mil 454 hectáreas con una producción de 723 mil 412 toneladas, manteniendo una tendencia de crecimiento en los años siguientes, llegando a alcanzar en el año 2014 una producción de 1 millón 158 mil 056 toneladas, con una superficie cosechada de 226 mil 597 hectáreas. En los siguientes años las superficies cosechadas disminuyeron hasta llegar en el 2016, a 126 mil 085 hectáreas y una producción de 498 mil 469 toneladas. A partir de allí se aprecia un crecimiento sostenido alcanzando en el 2018, las 170 mil 654 hectáreas cosechadas y una producción de 599 mil 238 toneladas. Para el año 2020 se contó con una producción de 704 mil 521 toneladas en una superficie cosechada de 174 mil 347 hectáreas cerrando el 2021 con 788.423 toneladas. En el año 2022 la producción nacional de arroz cerró en 257 mil toneladas. Se espera que en el ciclo 2023/2024 la producción crezca en 13,6% con una cosecha de 292 mil toneladas.

Finalmente, enfatizó que en Venezuela hay tierras destinadas al cultivo de arroz cercana a 2 millones 256 mil hectáreas y no se está produciendo en el 25% de esas tierras “sabemos que en Venezuela hay la mala costumbre o tradición de sub utilizar las tierras, que deberían ser o son de vocación agrícola para producir rubros como el maíz, café, cereales, y se ponen a criar ahí ganado u otros animales semovientes destruyendo esas tierras, las dejan desérticas, cuando lo que tenemos es necesidad de garantizar la soberanía y seguridad alimentaria en Venezuela, por ello, se debe producir alimentos para el pueblo e incentivar el cultivo en todos nuestros campos, y que las tierras con vocación para ganadería ­ se utilicen para ello y las que tengan para siembra de cereales, frutales, floricultura, sean dedicadas a ello. Lo que se tenga que sembrar lo vamos a hacer con una verdadera política ­agraria nacional, ya hay bastante de eso a través de la Ley de tierras y demás reglamentos que regulan la actividad agrícola y pecuaria en Venezuela”.