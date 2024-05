En el edificio “Cristina” estacionó Mayerling: nadie la vio llegar, discutir ni pedir auxilio

El temor se apoderó de los habitantes de Isla Dorada desde que se enteraron del hallazgo del cadáver de Mayerling Andrade, la mañana del pasado 20 de abril. Y no es para menos, desde Semana Santa y hasta aquel fatídico sábado ya han localizados tres cuerpos sin vida en aguas del Lago y alrededor de este complejo de edificios.

Lo más extraño es que las dos primeras víctimas aparecieron con 24 horas diferencia: el domingo 31 de marzo (mujer, franela roja) y lunes 1 de abril (hombre, franela verde). Nunca se obtuvo la identificación ellos, solo que ambos tenían rasgos indígenas.

Tres semanas después, “Mayer”, una de las vendedoras más prestigiosas (Gold) del grupo inmobiliario Regalado y quien se habría citado con un supuesto cliente para mostrar una propiedad en Isla Dorada, también fue hallada sin vida en el Lago, a unos dos kilómetros de los estacionamientos de los edificios, justo detrás de “La Barraca”.

Y fue precisamente en el parqueadero del edificio “Cristina”, el número cinco de los diez que conforman el complejo de apartamentos, donde Mayerling estacionó en los primeros puestos (los más cercanos al Lago) su Renault Logan gris, placa AA168EV, aquel viernes 19 de abril. Allí dentro quedaron su celular y sus lentes de aumento.

Versión Final acudió al último lugar en el que estuvo la agente inmobiliaria y habló con algunos residentes, que con suma reserva explicaron lo poco que saben; y recorrió los espacios de la isla artificial donde en 1986 se construyeron los 10 edificios: San Gabriel, Santa María y Santa Isabel (los más grandes), y Carolina, Cristina, Corina, Claudia, Constanza, Catalina y Amor.

Según los vecinos, “nadie se percató de su presencia, no escucharon alguna discusión o un grito de petición de auxilio. De hecho, la mayoría se enteró de que algo malo ocurría, cuando en horas de la tarde la policía había acordonado el carro y el Cicpc lo fotografiaba y lo montaba en una grúa”.

“Pensamos que se trataba de un secuestro, incluso muchos rumoraban que había un muerto dentro del Logan en ese momento”, atinó a decir una joven de 33 años, residente de toda la vida del edificio “Corina”, contiguo al lugar de los hechos.

La mujer, quien no se identificó por seguridad, dijo no creer que Mayerling hay caído accidentalmente al Lago pues, “por el frente, donde ella estacionó, no es profundo, de hecho por allí las personas venían camionetas y desembarcaban lanchas para pasear en el Lago. Y detrás de los edificios, hay una extensa playa también poco profunda, en la que hay que caminar bastante hacia adentro para que el agua te llegue a la cintura”.

Solo en el área del rompeolas, ubicado en la punta del conjunto de Isla Dorada, el agua es más profunda. Pero los vecinos dudan que Mayerling se haya dirigido hasta allá, pues es mucho más lejos de donde estacionó, e incluso tenía que caminar frente a los edificios “Corina”, “Claudia”, “Constanza”, “Catalina” y “Amor”, para llegar al lugar.

“Después que hallaron a la señora han venido muchos policías a interrogar a los vecinos, pero ya casi nadie baja de sus apartamentos, solo entran y salen en sus carros. Hay temor de que sean atacados, de que alguien les haga algún daño”, dijo otro vecino, quien tiene cuatro años viviendo en los apartamentos.

Según el hombre, en una reciente reunión del condominio los inquilinos acordaron reactivar la garita de seguridad que está en el único acceso vehicular del conjunto residencial, así como colocar cámaras de seguridad en las entradas de los edificios y en sus estacionamientos.

Mañana se cumplen dos semanas de la trágica muerte de Mayerling y aún las autoridades no se han pronunciado sobre el caso. Sus familiares y amigos siguen a la espera de una investigación profunda, que permita esclarecer qué ocurrió durante su misteriosa cita del 19 de abril, y cuáles fueron las causas reales de su muerte.