Fiscal ordena investigar a activista trans Michelle Artiles por presunto abuso sexual [+Tuits]

El fiscal general, Tarek William Saab, designó a la fiscal 98ª en derechos humanos para que investigue una serie de denuncias con el activista trans Michelle Artiles, a quien señalan de presunto abuso sexual.

El señalado ejerce el activismo en favor de personas Lgbtiq+, según se conoció.

Días atrás, Dayana Guerra, madre de una de las presuntas víctimas de Artiles, afirmó en X que cuando él era varón y estudiaba Psicología, abusó de la hija de ella. "Pero el padre-director decidió que mi hija exageraba. Así que decidiste burlarte y malponerla delante de todos", añadió.

También una joven que se identifica como Merry Cherry afirmó en redes que el activista es "una persona a la cual le tenía confianza y aún así fui víctima de sus engaños y manipulación".

En un hilo se refirió a una reunión donde hablaron de un amigo en común, con quien ella tenía una relación casual.

Michelle me estaba dando alcohol a cada rato, ella era quien me servía los tragos, yo no lo veía mal pues, como dije antes, nos conocíamos de casi toda la vida. Empezamos a hablar y ella saca el tema sobre mi amigo y empieza a decir: 'Ay es que yo conozco a alguien con quien tú estabas saliendo', y me da una descripción de él. Yo le aclaro que no estábamos saliendo, que era algo casual, pero ella añade que es que él había dicho que yo sí le gustaba y atraía románticamente a él pero (...)", dijo, sin indicar si Michelle abusó de ella.