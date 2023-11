Referendo sobre el Esequibo ofrece “cartas blancas” al Gobierno en materia de responsabilidades

La controversia por el Esequibo parece no tener fin. Desde el anuncio del referendo consultivo sobre ese territorio, a realizarse el próximo 3 de diciembre, paradójicamente han prevalecido en los últimos días las posturas favorables a ir a votar.

No obstante, especialistas en el tema han colocado lupas a dos de las preguntas del referendo. Y a la pertinencia de defender Venezuela, en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), su posición histórica sobre esa zona situada al oriente de la nación.

Uno de esos expertos es Lauren Caballero, internacionalista, con especialidad en Ciencias de Gobierno, Política Internacional y Democracia. Él opina que el Gobierno venezolano debe acudir a la CIJ, para presentar sus argumentos en relación con sus derechos sobre el Esequibo. Y formula ese alegato porque hace referencia a los títulos que posee Venezuela, que certifican la pertenencia de ese territorio al país.

Venezuela parece que no está haciendo absolutamente nada para llevar a la Corte la posición del país en defensa de nuestros intereses históricos y de nuestra posición, que es más argumentada desde el punto de vista documental, jurídico, de los mapas y de los títulos”, aseveró.

En entrevista a través del programa Argumentos, por Globovisión, Caballero se refirió además al referendo consultivo sobre el Esequibo, zona en litigio a lo largo de dos siglos y medio con Gran Bretaña, primero, y con Guyana, en la actualidad.

En concreto, hizo una exposición sobre la pregunta 3, que se refiere a la “posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la CIJ, para resolver esa controversia territorial”.

Si los venezolanos responden sí a esa pregunta número 3, le están dando al Gobierno un cheque en blanco para que no asista a defender nuestros derechos ante la CIJ, y por consiguiente la responsabilidad de no asistir allí ya no sería del Gobierno sino de quienes votemos afirmativamente allí”, razonó.