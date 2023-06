Fuerza Vecinal no postulará candidato a Primarias por falta de liderazgo político [ +Video]

El partido político Fuerza Vecinal no participará en las primarias de la oposición porque no tiene un candidato. Darwin González, alcalde del municipio Baruta, reconoció que los liderazgos no cuentan con un alcance nacional y que ningún dirigente quiso asumir la responsabilidad de inscribirse en el proceso.

Hay que tener sentido de la realidad, somos un partido sumamente joven; nos hemos concentrado en estar al lado de las personas. Pero nuestros liderazgos no son nacionales, son liderazgos arraigados en lo local», afirmó González en una entrevista con Onda La Superestación, en la que señaló también los costos que implica hacer campaña.

El alcalde dijo que no se adelantarán a anunciar si postularán a un candidato para la elección presidencial del próximo año y afirmó que están vigilando todo el proceso que se desarrolla actualmente. Manifestó asimismo que, en su momento, tendrán que discutir si apoyan o no al candidato que resulte legitimado el 22 de octubre.

Queremos presentar una propuesta al país sobre lo que creemos que se debería hacer para salir de la crisis que atraviesa el país, para la unificación de los venezolanos. Para nadie es un secreto, en Venezuela tenemos divisiones ideológicas y eso quizá no es algo que se habla en el día a día, pero sí, hay dos visiones de país distintas y hay que reencontrarnos porque los países no avanzan cuando cada quien tira para su lado», expresó.

González dijo que «veía con buenos ojos» el apoyo del Consejo Nacional Electoral a las primarias porque, alegó, era la única forma de alcanzar mayor distribución en el país de los centros electorales. Pero sobre la autogestión del proceso no quiso profundizar, aunque señaló que le preocupan el financiamiento y que no se pueda llegar a todo el país, detalló El Nacional.

A continuación, observe un audiovisual de los acontecimientos:

Conoce más: