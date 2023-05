"Es un negocio": Diosdado Cabello rechaza propuesta de realizar primarias sin CNE

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), declaró en una rueda de prensa este 15 de mayo que, para las elecciones primarias de la oposición, es indispensable la ayuda de los mecanismos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Subrayó «Esa elección no se puede hacer sin la participación del CNE, no hay manera. ¿Cuál sería el Registro (Electoral) ? ¿Cómo van a contar? No tienen manera de hacerlo; el CNE es el organismo para hacer elecciones y funciona bien», reseñó el portal Efecto Cocuyo.

Actualmente, la Comisión Nacional de la Primaria, presidida por Jesús María Casal, mantiene reuniones con los rectores del CNE para definir el alcance de la asistencia técnica del ente comicial. La Comisión solicita al Poder Electoral el uso de los centros de votación habilitados para comicios nacionales y evalúa el uso del sistema automatizado, el cual, advirtió el organismo, no podía prescindir de las captahuellas.

Las opiniones siguen divididas en el seno opositor en cuanto a la asistencia técnica del CNE. Mientras candidatos a la primaria como María Corina Machado la rechazan con el argumento de resguardar la identidad de los votantes, otros como Henrique Capriles creen que es lo más convenientes por el tema recursos, rapidez y alcance del número de centros de votación.

Sin los votos del exterior

El también diputado de 2020 reiteró que el CNE solo es bueno para la oposición cuando ganan elecciones y que el actual cuerpo de rectores será el encargado de organizar las elecciones presidenciales de 2024. Asimismo, aseguró que el tema de las primarias no es del interés de los ciudadanos cuando se les consulta en la calle.

«Si el CNE cuenta los votos se sabrá cuántos participaron, no van a poder inflar las cifras, van a quedar en evidencia, su realidad política quedará expuesta», sostuvo.

Cabello insistió en que los electores que están en el exterior no vendrán solo a votar en las presidenciales, omitiendo que es deber del CNE actualizar el RE fuera del país para que la mayor cantidad de venezolanos que han salido y cumplen con los requisitos, puedan ejercer su derecho al voto. La data de inscritos en el exterior es de apenas 107 mil personas.

El dirigente igual duda de las cifras de migrantes en el exterior, calculada por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en más de 7 millones.

«Esas personas no se van a venir solo a votar, se van a caer los números solitos», dijo.

Nexos de opositores con paramilitares

Cabello también se refirió a las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien el pasado 12 de mayo, afirmó que dicho grupo irregular arrojó los cuerpos de unas 200 de sus víctimas en el lado venezolano de la frontera, tras la destrucción del «horno crematorio» en el que desaparecieron a centenares de personas. También dijo que les fue solicitado apoyo para derrocar al gobierno de Hugo Chávez.

Al respecto, señaló a los anteriores gobiernos de Colombia de Álvaro Uribe e Iván Duque de tener vínculos con los paramilitares, al igual que la oposición venezolana, encabezada en su momento por Juan Guaidó.

«Todos están en la misma trama, querían que Venezuela fuera un corredor de la droga hacia Estados Unidos. Parte del compromiso de la oposición es que la droga pueda pasar por aquí», afirmó.

De la situación con los migrantes venezolanos que quieren llegar a Estados Unidos, el dirigente reiteró que tanto el gobierno estadounidense como la oposición venezolana son los «culpables» por adelantar una campaña para que principalmente los jóvenes se fueran del país para huir del gobierno de Nicolás Maduro. Aseguró que la migración se convirtió en un «negocio» que mueve mucho dinero.

«Es un negocio, por cada migrante son 3.000 dólares, ellos dicen que son 7 millones, saquemos cuentas, eso es plata para los Smolansky, Guaidó, Borges, Capriles, Machado, López, Ledezma para todos ellos», señaló.

