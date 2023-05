Encuestadora Consultores 21: "La primaria es una gran incógnita"

En una entrevista concedida al periodista Román Lozinski este 15 de mayo en Circuito Éxitos, el analista político y presidente de la encuestadora Consultores 21, Saúl Cabrera, afirmó que existe amplio desconocimiento respecto al número de personas que participarán en las elecciones primarias.

"La primaria es una gran incógnita", destacó. Señaló que "Cuando uno pregunta en una encuesta, el 50 % dice que sí y eso es una barbaridad, eso es absolutamente imposible inclusive de hacer".

Previo a eso explicó que "sin temor a equivocarme, la mitad de la población venezolana se siente cercana a la oposición. Hay un 20, 30 % que se siente cercano al chavismo y hay un 20 % que no se sabe identificar", pero que al hacer una limpieza de los electores, incluso una participación del 16 % de esos votantes resulta difícil de esperar.

El 16 % son 2 millones y medio de personas que se movilizan para votar, sin contar lo que se puede movilizar en el exterior, de todas maneras sigue siendo mucha gente", precisó el analista.

Con respecto a los comicios presenciales, destacó que existe un elemento en juego para aumentar la participación y es la confiabilidad que poseen los electores hacia el proceso de las elecciones. "Si no tengo esa sensación de que la elección es competitiva, entonces no participo", señaló.

También criticó las advertencias del Gobierno nacional de adelantar posiblemente la fecha de las votaciones para elegir al primer mandatario del país.

Si hacemos elecciones este año, el que va a tomar la elección según la constitución es en el 2025... vamos a elegir un presidente en octubre de este año a que asuma en enero de un año y medio después. Eso no tiene lógica", puntualizó.

Asimismo, el interés del oficialismo es hacer las elecciones lo más competitivas posibles "pero sin que me ganen la elección", señaló el analista político. Sugirió a la oposición que su objetivo debe ser acumular la mayor cantidad de electores posibles para "que no haya manera de que digan: estos no ganaron la elección".

Director de ORC Consultores

Oswaldo Ramírez Colina, analista político y director de ORC Consultores, también participó en la entrevista y destacó al respecto que "el gran objetivo creo que de Nicolás Maduro es tener todo lo que se pueda hacer en la Comunidad Internacional para una reinserción en el sistema económico internacional".

Señaló que, para el Gobierno, la medida del diálogo con la oposición no representó un factor útil para lograr este objetivo, por ende decidió descartarlo.

Respecto a las primarias, aclaró que existe un grupo de personas que "están viendo las cosas en positivo" y poseen la premisa de promover la unidad dentro de la oposición venezolana.

"Al menos un cuarto del país tiene esta energía o un viento de cola favorable para navegar en la idea de las primarias", precisó

Los candidatos preferidos en la actualidad son Maria Corina Machado, Capriles y Benjamín Rausseao, informó el director de ORC Consultores. Destacó a Román Lozinski que existen algunos factores que pueden alterar esta tendencia, como lo es una posible depuración o polarización de candidatos.

"Primero, vamos ver la depuración de la cantidad de nombres que tienes hoy, porque si bien hay nombres ahorita, al final del día el 16 de junio dicen no me inscribo", destacó como primera posibilidad.

Luego tienes una cantidad de grises del reglamento que publicó la Comisión Nacional de Primarias, que todavía tienen algunos candidatos diciendo si participo o no participo, yo creo que esos grises están dados a propósito por la urgencia de tener que publicar reglamentos y no haber tenido todavía acordadas una cantidad acordada de tamaño, de la votación, centros electorales, si es con el CNE o no CNE, si el CNE acepta postulación de inhabilitados o postulaciones por partidos", determinó.

También destacó la unidad como un elemento importante para cambiar la tendencia de escoger a un candidato u otro en el tema de las primarias, en donde dos o más partidos decidan apoyar a un postulante específico.

Como tercer elemento precisó que entre más votantes "no alineados" u "opositores blandos" se decidan a votar, es posible que cambie la tendencia de las elecciones primarias, destacó.

