Estiman que 10 millones de venezolanos podrían quedar fuera de los comicios presidenciales

La Organización no Gubernamental expresó su preocupación ante el "retraso" en el proceso electoral. En su mayoría, son jóvenes no inscritos los que no podrán entrar en el Registro Electoral. De no abrir la actualización de datos, migrantes venezolanos no podrán votar en el exterior