Marlon S. Jiménez | La ignominia continúa

Raúl Castro, en el año 2012, en una de sus tantas visitas a Venezuela dijo: CUBA Y VENEZUELA, ES UNA MISMA COSA. En todo éste tiempo transcurrido no han descansado para hacerlo realidad. La filosofía de acción de esa premisa, se basó en crear un estado de miserabilidad a la sociedad en general, para obligar a la población a un proceso de migración que permitiera controlar de mejor manera a aquellos que, por falta de recursos no pudieran hacerlo y éstos se convertirían para sobrevivir en dependientesdel Estado, por supuesto, teniendo al hambre como su principal aliado. En esa tarea han tenido un éxito impresionante porque en tan corto tiempo han extrapolado fronteras en búsqueda de calidad de vida más de 7,5 millones de venezolanos.

Peor, el régimen comunista y fascista (cada vez más acentuado en su radio de acción) se ha convertido en un elemento insoslayable para afirmar, de manera inequívoca, que si no ocurren factores imponderables de acción republicana nacidas del contexto de la “pluralidad universal” de nuestro pueblo, la caída al precipicio es imposible de detener y las consecuencias, aun más, serán de proporciones inimaginables en la calidad de vida de todos los venezolanos, situaciones que acentuarán geométricamente la salida de nuestros coterráneos a otros países. Nuestro pueblo se está muriendo de hambre, en 24 años de gestión comunista y fascista, y con el USURPADOR Procubano en el gobierno mucho más. Él cumple su mandato de consolidar la nueva república de VENECUBA, una republiquita sin Estado de Derecho, sin CN pero con una FAN poderosa, corrupta y delincuente que la sostiene. El hambre cumple su denodada función, solo se realiza una sola sentada en la mesa y no todos los días. Los productos fundamentales para la dieta diaria cada vez se alejan más de los hogares venezolanos; lo poco que se logra conseguir cuesta un “ojo de la cara” ya que la inflación anual, la más grande del mundo (396% según el FMI) corroe en incrementos decrecientes el mísero salario (6$ mensuales, los más bajos del mundo) que se obtiene de una relación de trabajo. Los venezolanos, según el CENDAS, necesitamos para poder satisfacer de manera mínima sus necesidades familiares de la cantidad de Bs 479$ (según el último estudio realizado en el mes de noviembre 2022)y un 90% de los trabajadores del país, en el sector públicoestán igualados a ese salario precitado; esto demuestra, en una economía totalmente dolarizada como la nuestra, donde los productos son importados que nuestras carencias se radicalizarán y el hambre además de convertirnos en miserable nos llevará de manera inevitable, mientras el USURPADOR Procubano esté en el poder, a la muerte.

Nuestros niños se están muriendo en los centros de atención pública por desnutrición y por no haber en los mismos los medicamentos que puedan evitarlo. Los medios de comunicación, en aras de la verdad informativa, como filosofía de acción, son maniatados y cerrados por publicar las noticias de la muerte de ellos en todos los estados de nuestro país y de todo aquello que esté vinculado a las acciones nefastas del régimen comunista y fascista; pareciera que fuera normalidad en nuestra cotidianidad.

Los “pobres viejitos” engañados y manipulados a conciencia por el “comandante eternamente enterrado” y odiados a muerte por el actual régimen comunista y fascista, no consiguen aliento de vida cuando les pagan los emolumentos correspondientes de la pensión; además de la protesta que tienen que hacer cada vez que acuden a una entidad bancaria para el pago en “efectivo” tienen que permanecer hasta tres días para convertirlas en realidad, muchos se mueren en las colas por la desidia oficial. Estos jubilados y pensionados la “muerte” los acompaña a cada momento; de que manera ellos pueden resolver su problema de hambre y de enfermedad si solo reciben cada vez que cobran menos de 6$ (pronto en este mismo mes, ese ingreso llegará a cero). El comunismo y fascismo encabezado por el “muerto de cera que yace en el museo de la montaña”, a pesar de que contó con un barril de petróleo por encima de los 100$, y por el usurpador procubano que lo sucedió, por mandato de sus verdaderos jefes políticos, primero,el asesino del Fidel y segundo, del Raúl, y tercero, del Diaz-Canel en el ejercicio del poder, son los autores intelectuales y materiales del desmadre causado. Es bueno señalar, que la oposición por su “inoperancia política” también tiene una figuración en las encuestas como culpables por haberlo permitido: por anteponer intereses partidistas y grupales por encima de los supremos intereses del pueblo venezolano; además de otros crematísticos individuales de muchos de ellos, que dicen llamarse opositores.

La ANC ilegítima hasta los tuétanos, plantea cambios radicales en la “BICHA” (hoy enemiga del comunismo y fascismo) y pareciera que lo lograrán. Así está la oposición venezolana; he escrito más de cien artículos en los últimos 10 años hablando de UNIDAD de toda la sociedad opositora para derrotar la dictadura y la dirigencia político – partidista actúa en sentido contrario; cosa determinante en la creencia popular de que se vendieron al régimen por “4 lochas”; cuestión que estamos pagando los venezolanos con nuestra propia vida, que no es otra cosa que subsistir lo que se pueda hasta llegar a la muerte. Sin embargo, nuestro pueblo está despertando por si mismo, el letargo se hace fortaleza física y espiritual, el deseo de luchar por un país digno para nuestro hijos y nietos despierta como un sol resplandeciente de verano, se abren nuevas esperanzas. El síndrome de salarios de hambre que el régimen impone de espaldas a nuestras leyes y a caprichos ideológicos, comienza a encontrase con una UNIDAD GREMIAL nunca vista que, no tiene miedo y que está dispuesta a jugarse hasta la vida para romper las barreras de la violencia armada cívico – militar que el USURPADOR Procubano ha desplegado en todo el país. La calle, es sinónimo de dureza en el combate; con las armas de la razón y de la inteligencia, la sociedad siempre ha logrado triunfos significativos y si ésta permanece UNIDA, recordaremos buenos tiempos, los 65 años de la gesta gloriosa del 23 de enero de 1958, cuando el dictador Marcos Pérez Jiménez (por cierto, hizo cien mil cosas por el país, mucho más que este espécimen que hoy usurpa el poder) huyó en su “VACA SAGRADA” y logramos en tiempo y espacio consolidar la democracia verdadera que hemos tenido en toda historia republicanadictadura. La ignominia cubana – venezolana llegará a su fin, más temprano de lo que se puede creer; “no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista”; pero hay que ser incansable en la lucha para vencer ese mal y eso conlleva per se sacrificio: sangre, sudor y lágrimas.

Profesor Universitario

[email protected]

@sterlingjimgar