Ronald Rodríguez Vargas | ¿Se cuenta Nicolás?

En un país medianamente democrático la pregunta sería una necedad. En el nuestro de 2024 no lo es. Acudir a las urnas el 28J a juzgar por la intención de voto anunciada por todas las encuestas e igualmente los niveles de rechazo que se anuncian lo expone a una paliza descomunal de la cual levantarse le resultaría imposible y abordar un tiempo de espera forzada (julio -enero) con semejante deslegitimación sería ponerse (y exponernos) a una situación de inestabilidad casi que criminal. ¿Qué le queda? suspender buscando ganar tiempo, alargar lo inevitable -el voto ya está definido- y poder arreglar en los mejores términos la salida. ¿Otra opción? Me viene a la mente el Perú de 2000, la justa Alberto Fujimori - Alejandro Toledo que encendió los ánimos de todo un país que se sabía mayoría y no estaba dispuesto, no más, a dejarse birlar por el poder. Fujimori siguió “triunfante” en el Palacio de Pizarro, empero no por mucho tiempo, el 19 de noviembre siguiente por fax, y desde Japón donde andaba de visita oficial, expidió su renuncia.

Cancelar no es una opción. No hay espacio para una dictadura al uso que pueda sostenerse. El “hasta el 18J tengo chance” de MaCori, tiene sentido (salvo que el veto sea hasta el final). Citando a la gran Soledad Bravo, que a su vez citaba a Yordano Di Marzo: “No sé… pero hoy tuve el pálpito de que algo bueno tiene que pasar”.

El elector zuliano

El votante en el Zulia es bien particular. Su comportamiento suele romper la media en cada cita electoral. Cuando Venezuela elegía por primera vez a sus alcaldes, Caracas lo hacía por un piel oscurita (Aristóbulo) Maracaibo elegía a un catire de ojos azules (Chumaceiro). Cuando Hugo arrasaba en toda la geografía nacional en el Zulia perdía y ahora que la prensa y las redes da cuenta del entusiasmo desmedido que va generando MaCori a su paso por los diversos rincones del país, Maracaibo que la esperaba con ansias, no pasó de la corrección política. Nada que ver con la efervescencia de otras localidades. Aquí se citó en la Calle 72, lugar de grandes concentraciones de gente en otras fechas, y a no ser por la movilización de los muy denostados partidos políticos, la cosa no pasó de una toma de esquinas de esas que se hacían en el pasado para el volanteo o la pega de calcomanías. No quiero ser pájaro de mal agüero pues mítines y grandes concentraciones no suelen ser un anuncio cierto de resultados electorales ninguno y duda no cabe que el 28J estaremos en las urnas mayoritariamente votando por la opción de la Unidad (Edmundo González Urrutia) pero al observar las imágenes de drones, gráficos y de los que allí estuvimos salta a la vista que los colores partidistas son los que predominan, los movilizados pues. De espontaneidad poco. Tirenme piedras si quieren pero aún así no van a lograr que vea lo que no ví y que como en toda democracia los partidos son fundamentales a la hora de acceder al poder. En Venezuela hoy más cuando nos enfrentamos a todo un régimen enquistado con sus malas mañas y tropelías. Las actitudes anti partidos no pueden tener premio. sería un salto atrás, otra vez. Sindéresis es la consigna.

X

➔ “Hasta para dormir en un hotel hay que tener la aprobación de la dictadura. Debemos sacarlos votando en avalancha” (@eliaspino)

➔ “Leo mucho, para llegar a la ignorancia” Rafael Cadenas ayer en ABC Cultural. (@aveledounidad)

➔ “Pese a sus muchos defectos, contradicciones, errores y sombras, un periodismo libre es la última trinchera, el baluarte que una sociedad maltratada tiene para hacer frente a los dictadores vocacionales, los manipuladores y los políticos sinvergüenzas” (@perezreverte)

➔ “Esa multa al hotel donde se hospedó MCM es una muestra más de sus arbitrariedades. Buscan que nadie la aloje. Pero si algo tiene ella es su valentía. Acampará para dormir y seguir” (@escovargabriela)

➔ “Una cosa fundamental define al populismo: el discurso emocional (para crear cohesión identitaria) contra las castas, los grupitos, los expertos, las élites, lojanalistas, los empresarios, la vieja política, y el pasado en general” (@cocap)

➔ “Es muy probable que las manifestaciones anti-israelíes que han sacudido a las principales universidades de EEUU tengan el efecto contrario al que esperaban sus protagonistas, y perjudiquen a la causa palestina” (@oppenheimera)

Rafael Ramírez (la foto)

La trillada frase de “una imagen dice más que mil palabras” se hace buena cuando el alcalde de Maracaibo emerge como figura con peso propio en el contexto regional. Su aparición en el encuentro con MaCori el jueves, con la gente, sin postureo y falso protagonismo marcará su destino en el corto y mediano plazo. Con él habrá que contar.

Su actuación frente a la emergencia causada por las lluvias ayer y en los pasado días ha revelado su plena sintonía con la gente, con los más desposeídos, los que más sufren. También que la cosa pudo ir a más de no haber habido de parte de la alcaldía y la gobernación del Zulia, un trabajo previo de saneamiento, el cual ha sido sostenido, cosa que en el pasado reciente resultaba algo trivial de lo que se acordaban cuando santa Bárbara tronaba.

Sueltos

● Se despidió Rafael Nadal como tenista de la ciudad de Madrid donde tantos éxitos ha tenido durante su carrera. Lo más probable es que sea una de las tantas que tendrá pues el mallorquín está ya de salida. Lo intentará una vez más en su torneo fetiche, Roland Garros, ahora en mayo y en julio en los juegos olímpicos de París junto a la nueva vedette del tenis español, número 3 del ranking de la ATP, Carlos Alcaraz, en dobles por la medalla de oro. Que haya suerte Rafa.

● Meryl Streep “Palma de Oro de Honor” en el Festival de Cine de Cannes. Nada que agregar que pueda enriquecer el veredicto del jurado que le confiere tal distinción. Lo recibirá en mayo durante la realización del festival que convoca a lo más granado del cine planetario y que tendrá el primer pase de lo más reciente de Francis Ford Coppola, “Megalópolis”, cinta de la cual se tienen altísimas expectativas. Lo propio para Joan Manuel Serrat y la iraní Marjane Satrami a quienes se le ha conferido el Premio Princesa de Asturias 2024 en Artes y Comunicación y Humanidades respectivamente.

● Después de retratar la New York de los 90 en “La Hoguera de las Vanidades” Tom Wolfe, uno de los padres del llamado nuevo periodismo, la agarró con Atlanta en “Todo un hombre” y más adelante con Miami en “Bloody Miami”, todos publicados por Anagrama. Todo un hombre ese retrato de los bajos y altos fondos de la capital sureña, la corrupción, la delincuencia, el nuevorriquismo, la droga y el racismo que ahora Netflix lleva a la televisión en formato serie con un excelso Jeff Daniels en el rol de, impresentable Charlie Crocker acompañado por una siempre correcta Diane Lane, una Lucy Liu que no acaba de convencerme y la sigo desde su paso por Aly McBeal y The Charlie Angel la película. Gratos momentos hemos tenido este fin de semana con ellos. La prosa de Wolfe siempre nos cautiva.

● De los Papas, el Vaticano, la Iglesia, siempre me ha llamado la atención la forma como le llevan el pulso a la sociedad planetaria, sus hitos, hechos y circunstancias al tiempo y en el tiempo. El pasado domingo seguimos a Francisco en su visita pastoral a Venecia donde entre otras cosas visitó el inédito pabellón de la Santa Sede en la Bienal de Venecia, su interlocución con artistas, cultores, promotores culturales y su particular encuentro con los jóvenes. Sus palabras son toda una radiografía de la problemática juvenil a nivel global. Su mensaje final lo dijo todo: “Dejen el teléfono y encuentren a la gente”. Más actual, imposible. En dos semanas irá a Verona en la continuación de su gira por la región del Veneto. Allí estaremos.

● Hoy a las 11AM, como cada domingo, conversamos con Francisco Rojas en Instagram. Hablaremos de política y cosas peores como dice él y de la Maracaibo de nuestros tormentos. Siganos en las cuentas @ellibrero100 y @franciscorojas282

España se va de madre

Las elecciones en Cataluña (domingo 12M) ha puesto de bulto todas sus falencias y debilidades. Bueno las falencias y debilidades del presidente del gobierno Pedro Sánchez a quien en dichas elecciones se le va la vida luego de los estrepitosos fracasos en mayo y julio 2023, en Galicia en 2024 y en menor medida en el País Vasco tres semanas atrás. Sánchez, arrinconado por las vinculaciones que tiene buena parte de su gobierno y del partido del que es secretario general, en la trama corrupta llamada “Koldo”, su hermano y hasta su esposa en tribunales, con ribetes internacionales pues involucra a la vice presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez y a un grupo economico afincado en República Dominicana que tiene a Air Europa como empresa bandera se ha puesto a la ofensiva y huye hacia adelante acusando a sus adversario de lo que ha dado prueba fehaciente hace él en pos del poder: Los bulos del que acusa a Feijoo, partidos como el PP y Vox, medios, empresarios y jueces y del fango en el que se sumen en su contra y la crispación en la que tiene imbuida a España con sus medios sincronizados a los que riega económicamente desde el gobierno, algunos estamentos del poder instituido al que ha ido cooptado de a poquito. Cuando leía al periodista Federico Jimenez Losantos, entre otros, y sus advertencias sobre que Sánchez llevaba a España a una dictadura bolivariana, me parecía una exageración. El tiempo y Pedro le va dando la razón, y es que con José Luis Rodríguez Zapatero detrás, el ex jefe de gobierno y hoy vocero de las autocracias latinoamericanas (Grupo de Puebla), no puede ser de otra manera. Si lo dejan, si sus ataques a la prensa libre, la judicatura en la que está fructifican, tendrá el mandado hecho. España oramus pro vobis.

Punto Final

“La maquinaria de Vente Venezuela necesita una simbiosis auténtica con los equipos de la Plataforma Unitaria e incluso más allá de ella. La clave del triunfo es la unidad genuina y la voluntad de generar una transición en sana paz para TODOS” (@EdmundoGU) en dónde torció el rabo la puerca, no lo se, pero de que se equivocó se equivocó MaCori. Desconocer el liderazgo de Manuel Rosales en el Zulia por más diferencias que pueda tener es un error de manual que solo a su parroquia complace. Un demérito sin duda que dice mucho de su carácter y bien poco de su temple. Otro tanto el de la dirigencia regional de Vente cuya pasión no puede nublar el entendimiento. Es a ellos los que les toca hacer la lectura correcta de la situación regional y abonar el camino estratégico en función del bien superior.