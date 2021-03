Darwin Chávez // ¿Qué opciones tiene Maduro de mantenerse en el poder?

EL SUEÑO. Hace algunos días conversando con un amigo analista político, este me decía que desde que Marco Junio Bruto participó en la conspiración para asesinar a Julio César (marzo del año 44 a.C.), la traición es un signo que siempre persigue a todo dictador y que eso le podía pasar a Maduro. Incluso se atrevió a pronosticar una probable “Noche de las Felonías”. A raíz de esa referencia histórica y su vaticinio pensé mucho sobre la situación de Venezuela y mucho más sobre la de Maduro. Fue tan insistente el tema en mi mente, que luego tuve un sueño bastante raro, que paso a contarles y que parece ser el resultado de la mezcla de deseos y probabilidades: “Durante el final del segundo trimestre de 2021 las negociaciones lucen estancadas y la situación de Maduro empeora, ya que la comunidad internacional, sobre todo EEUU, no acepta las exigencias de Nicolás para dejar el poder y permitir una transición política y electoral. Eso incrementa las preocupaciones de NM, quien teme alguna traición de su entorno más cercano, sobre todo del militar. Aunque la mayoría le jura lealtad y compromiso, teme que un sector importante del chavismo esté negociando con él como premio gordo, lo que implica entregarlo a EEUU y facilitar una transición. Sus temores se hacen realidad y una noche cualquiera comienza la felonía que tanto le angustiaba, pues las intrigas de palacio eran demasiado evidentes. Un sector militar y civil se alza en su contra con tanto poder, que es imposible frenarlos, porque pocos quieren inmolarse para defenderlo. Maduro y su entorno familiar se encontraron solos ante la solución final. Son detenidos y entregados a EEUU sin dilación para iniciarles juicios por violaciones a los derechos humanos, corrupción, narcotráfico y apoyo al terrorismo. El país se encuentra militarizado y prosiguen las capturas de los chavistas que están fuera del acuerdo con la comunidad internacional. En paralelo, fuerzas especiales identifican y retienen a los principales representantes de Cuba, Rusia e Irán hasta sacarlos del país. Los colectivos chavistas son neutralizados y no representan peligro alguno. El plan funcionó y comienza una nueva etapa en la democracia venezolana. Los cabecillas de la operación, tal como se había acordado, reciben su premio y el líder de la acción sale del país con su familia. Poco a poco la normalidad regresa a nuestra patria. En esta nueva era los líderes actuales de la oposición quedan fuera, tal como se los advirtió EEUU, como represalia a su incapacidad de alcanzar resultados y se promueven nuevos liderazgos para apuntalar la recuperación de Venezuela. Adicionalmente y sin hacer mucha bulla, Estados Unidos comienza a sancionar y golpear a algunos dirigentes opositores que se beneficiaron de la crisis y del sufrimiento de la población. Les quitan sus bienes, congelan sus cuentas y empiezan a ser perseguidos. Reciben un trato similar a los chavistas que lograron huir. La transición duraría unos dos años para estabilizar, pacificar y recuperar la nación, para luego convocar elecciones. Todo el proceso será guiado por un gobierno de emergencia integrado por cinco venezolanos de gran respeto y responsabilidad”. Lamentablemente, hasta ahí duró el sueño y no pude identificar a los supuestos integrantes del gobierno transitorio. Quiero aclarar que quise compartir con ustedes el sueño, pero eso no implica ninguna revelación mía sobre lo que podría estar contemplado en el plan internacional que está en marcha.

OPCIONES. Hasta ahora he venido revelando algunos detalles del plan internacional que está en marcha, con el fin de construir una salida a la crisis venezolana. Sobre eso no tengo información nueva. Sin embargo, es importante también revisar las opciones que tiene Maduro para salir del poder con algunos beneficios o intentar resistir bajo grandes riesgos, tomando como base el supuesto interés de la comunidad internacional de solucionar la crisis de forma pacífica o por el contrario acabar con él como problema. Pareciera que, en este momento, Maduro no tiene espacio para ganar tiempo y le han dado un mensaje claro: el único camino es aceptar la “iniciativa de Canadá” y recibir algunos beneficios. Comienzo con su probable interés de resistir a las presiones internacionales y mantenerse en la presidencia. ¿Eso es posible? Por supuesto que sí, pero lo haría corriendo graves peligros. Maduro está en una situación muy compleja, sobre todo porque sus aliados internacionales ven con cierto agrado el plan que busca crear una transición en el país. Sin esos aliados y con todas las sanciones que le impiden mayor movilidad financiera y política, Nicolás tendría una gran fragilidad. Adicionalmente, Venezuela entraría en una etapa de aceleración de la crisis económica y social, partiendo que pocos se arriesgarían a invertir por temor a ser sancionados y las penurias de la población aumentarían, generando mayor conflictividad social y migración, que es una de las dificultades que desea subsanar la región. En esta etapa de resistencia, Maduro y alguno de sus cercanos podría pensar que el camino es retar a la comunidad internacional, tomando el camino de radicalizarse aún más. Eso podría alentar traiciones importantes que atentarían contra los objetivos de NM, pudiendo convertirse en un plan alterno. La segunda opción es la más favorable a Maduro y su entorno, porque a cambio de aceptar una salida política y electoral, él podría salir con su familia del país y beneficiarse de cierta inmunidad por un tiempo. Pero además sus actuales aliados internacionales se garantizarían que sus intereses en Venezuela serían respetados en la nueva realidad política, lo que abriría las puertas para que cualquiera de estas naciones acepte cobijar el exilio de Maduro. Por mucho es la mejor oportunidad que tiene Maduro de salir del poder sin traumas y peligros. Y la tercera opción, que es la menor probable, es que no pase nada a partir que la comunidad internacional, ante la ausencia de resultados, cambie de parecer y flexibilice las sanciones, generando alguna mejoría económica y social dejando que Maduro y el chavismo sigan en el poder ¿Por qué es la menos probable? Porque todo indica que la comunidad internacional tomó la decisión de solucionar este año el “problema Maduro”, para estabilizar el continente. En conclusión, parece que Maduro tiene dos oportunidades claras. La primera, el abismo que representa una lúgubre y solitaria celda en una cárcel, además de juicios que lo podrían condenar a pasar el resto de su vida tras las rejas. Mientras del otro está salir del país con su familia, dejando que los venezolanos recompongamos el desastre que hizo el chavismo. Entre las dos alternativas más claras ¿Cuál escogería usted?

COMPROMISO. Desde Caracas me llega un dato importante: “Es cierto que en todos los partidos del G4 hay conflictos internos, porque hay sectores que quieren participar en las elecciones regionales y municipales a pesar de que no haya condiciones, alegando que se deben defender y ganar espacios a la dictadura. Pero te recomiendo vigilar a un partido que tiene que cumplir sus compromisos con el régimen y lanzaría candidatos. De no hacerlo corre el riesgo de fuertes represalias desde el chavismo. Si la cosa se les enreda mucho, dejarían que se postulen y luego harían la clásica jugada de expulsarlos, aunque en el fondo contarían con el aval de la organización”. ¿A qué partido se refiere?

RECURSOS. Me cuentan que el tema económico también está desarrollado en el plan internacional, pues la idea es reunir la mayoría del dinero que va a necesitar la costosa y larga reconstrucción nacional, de los capitales corruptos chavistas que han sido decomisados o congelados en el exterior, para unirlos en un pote que financie los planes de recuperación económica y social. Tengo la plena seguridad de que, si pasan bien la raqueta, van a superar la proyección que se tiene de la cantidad de dinero que se requiere. Para dar una correcta dimensión, hay boliburgueses que de forma individual superan fácilmente el actual nivel de reservas internacionales del país, que se ubica levemente por encima de los US$6 mil millones. Lo que se han robado estos delincuentes es enorme.

ERROR. De nuevo se vuelve a equivocar la camarada rectora interina de LUZ, Judith Aular de Durán, al pretender que podía engañar a los presentes en el acto de defensa de la autonomía universitaria que se realizó el pasado viernes 19/03/2021 en el Rectorado de nuestra máxima casa de estudios. Lo primero que resalta del acto es su escaso poder de convocatoria, porque el evento se salvó gracias a la movilización de las juventudes de los partidos Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y el Partido Centro Democrático. Pero además subió el perfil por la asistencia de un grupo de diputado de la AN 2015 que hacían una gira por el Zulia. La asistencia no llegó a unas 150 personas, pero fue suficiente para abuchear a la camarada rectora. ¿Por qué la muestra de rechazo? Porque pretendió engañar a los presentes alegando que defendía la autonomía, cuando toda la comunidad universitaria sabe que ella es cómplice de la muerte de dicha autonomía cuando se acordó con el chavismo para llegar al cargo, declarando la ausencia absoluta de Jorge Palencia, pero además con su alianza con el oficialismo a través de Omar Prieto. Si la camarada Aular Durán aún tiene aspiraciones de ser rectora electa por la comunidad de LUZ, creo que tomó el peor rumbo. Los invito a ver un video sobre lo sucedido.

CAOS. Hace algunos días me sorprendió el avanzado estado de deterioro del hospital General del Sur, gracias a un buen trabajo de los colegas Reyna Carreño y José “Cheo” Nava del diario La Verdad, bajo el título: “En el hospital General del Sur hizo metástasis la indolencia”. Es tan grave el colapso de ese importante centro asistencial, que también es el hospital de referencia de San Francisco y la Costa Oriental del Lago, que sirve para entender en su verdadera dimensión el fracaso de la gestión de Omar Prieto, quien dejará un Zulia en ruinas luego de su paso por la Gobernación del Zulia. El HGS está inoperativo en su mayoría, sin insumos, con oscuridad casi total, inseguridad al por mayor, además de sucio y maloliente. Así está el estado luego de una gestión que le quedó demasiado grande a Prieto, quien dejará un legado de muchas sombras como parte del peor error político que se ha cometido en el Zulia.

BOMBEROS. Los dos incendios ocurridos en la Recicladora de Desechos Maracaibo (Recimara), permitieron revelar la crisis que afecta al Cuerpo de Bomberos de la capital zuliana, ya que no tienen los equipos adecuados para controlar siniestros como los ocurridos, que implicaron la quema de material altamente inflamable y tóxico. Luego del primer evento, conversé con un amigo bombero quien me dio detalles impresionantes de las carencias que viven: “Hermano aquello fue un caos porque no tenemos los equipos adecuados. No solo faltan unidades, sino recursos como máscaras, oxígeno y hasta mangueras largas para poder llevar el agua. Fue tan grave el incendio que tuvimos que llamar a los colegas de San Francisco y Santa Rita, siendo estos últimos los que verdaderamente ayudaron, porque los del sur llegaron, hicieron un reporte y se fueron. La mayoría de nosotros no tenemos ni la ropa adecuada, ni mucho menos botas. Lo que se quemó es material altamente tóxico y solo disponemos de cuatro equipos de protección respiratoria que funcionen. La mayoría de los que actuamos lo hicimos sin esa protección y ahora tenemos problemas respiratorios, luego de haber respirado los gases que emanaron. Lo único positivo del incendio, fue que al otro día nos enviaron un par de botas solo a quienes participamos. En los bomberos estamos trabajando con las uñas y nadie nos escucha”. Señor Willy Casanova qué tiene que decir ante los reclamos de los bomberos.

CRECE LA LISTA. Siguen apareciendo nombres de dirigentes opositores que se suman a la lucha por la candidatura a la Alcaldía de Maracaibo. A los que ya había mencionado como Rafael Ramírez y Elimar Díaz de Primero Justicia; Eveling de Rosales y Juan Carlos Fernández en Un Nuevo Tiempo, emerge otro nombre en Acción Democrática y es José Luis Baptista, quien viene siendo mencionado por dirigentes de esa organización. El se suma al exconcejal, Manuel García como aspirantes en AD. Estoy seguro de que la lista seguirá creciendo y eso me parece positivo, porque así el ciudadano puede evaluar distintas opciones y perfiles, claro está si hay condiciones para acudir a unas elecciones.

¿ACUERDO? El lunes 22/03 la colega, Maibort Petit, lanzó un hilo de Twitter anunciando que Eduardo Vale se había reunido con su compadre, Omar Prieto, para analizar la probabilidad de una candidatura de Lester Toledo a la Gobernación, con el objetivo de dividir la oposición. Toledo le respondió con agresividad negando su interés en una candidatura y hasta intentó descalificarla alegando que difunde puros fake news. Como es normal en estos personajes, de inmediato se activó el circo para atacar a la colega. Tomando en cuenta la responsabilidad que Maibort exhibe en su trabajo periodístico, pero además conociendo el comportamiento de los aludidos, yo recomiendo guardar lo anunciado, pues no sería la primera vez que alguien se lanza de candidato para obtener buenas ganancias.

POLICÍA “EMPRESARIAL”. Hasta hace algunos años existió en el Zulia la llamada “Policía Empresarial” que dependía de la Gobernación y prestaba servicios de seguridad privada. Esa institución fue eliminada, pero ahora está renaciendo gracias a la crisis y no a una iniciativa institucional. Resulta que los sueldos que ganan los funcionarios de la Policía del Zulia son una miseria que no les permite sobrevivir y por eso han tenido que buscar alternativas. Entre varias opciones de sobrevivencia de los policías zulianos, resalta la de custodia privada. Es más fácil ver a un policía regional cuidando un negocio, escoltando personas y protegiendo vehículos; que cumpliendo con su real función. Me cuentan que en cada comando quien maneja las operaciones de seguridad privada son los comisarios, quienes distribuyen a los agentes para cuiden a los clientes, ellos cobran y luego reparten los ingresos. Por supuesto que la mayor tajada es para quien maneja el negocio, aunque a los policías les sirven esos dólares para cubrir parte de sus necesidades. La crisis generada por el chavismo sigue generando este tipo de distorsiones.

LOSSADA. Me cuentan que la presencia de la guerrilla colombiana viene creciendo en el municipio Jesús Enrique Lossada y hasta, supuestamente, tienen un acuerdo con el alcalde, Junior Mujica, para servir como muro de contención ante las bandas criminales que acosan a las autoridades. Los guerrilleros imponen su ley y “convencen” a los delincuentes de dejar quieto a Mujica y su entorno, mientras reciben a cambio alimentos de los programas oficiales y otros beneficios revolucionarios. La presencia de las FARC en la zona del embalse Tres Ríos-El Diluvio es noticia vieja, pero lo nuevo es que ahora se mueven con libertad en otros sectores del municipio y al parecer están aliados con la autoridad municipal.

MOLESTA. La diputada Nora Bracho está muy molesta con este servidor, porque alega que quiero desprestigiar su “intachable” hoja de servicios y por su supuesto dijo cualquier barbaridad en mi contra. Pero lo que más le dolió a la señora Bracho, es que revelé su posición abstencionista dentro de Un Nuevo Tiempo. Está tan, pero tan molesta, que prometió que descubriría a mi informante dentro de la Dirección Regional de UNT. Le recomiendo que no pierda el tiempo en eso, porque nunca va a saber quién es. ¿Por qué? Porque los que intentan identificar a las fuentes de los periodistas en los partidos, solo miran hacia abajo y de vez en cuando a su alrededor, pero nunca miran hacia arriba y resulta que a algunos que están arriba les gusta molestar a los de abajo. Ahora bien, Nora asegura que trato de hacerle daño. Que yo sepa decir que, por ahora, tiene una postura contraria a participar en las elecciones regionales y municipales, no es descalificar, ni busca causar daño. Claro, si ella se siente ofendida por algún comentario anterior en el cual dibujé a alguien, no tengo la culpa que ella se sienta aludida, aunque no la haya mencionado directamente.

AUDIO. Admito que la semana pasada se me quedó en el tintero el comentario sobre un audio que circuló hace varios días, en el cual un dirigente de Voluntad Popular en el estado Barinas de nombre, Marlon Maya Sivira, soltó detalles importantes sobre la corrupción en ese partido. Pero no quiero explayarme en detalles, porque vale la pena que usted escuche esa nota de voz, la cual, por cierto, confirma muchos comentarios que he hecho en esa columna sobre lo que ocurre en esa organización que definitivamente perdió el rumbo y ahora solo es la “Franquicia en el Exilio”. Les dejo el audio para que lo disfruten.

EN LA CALLE. Bueno el trabajo que está haciendo el amigo, Marco Rivero, secretario general del Partido Centro Democrático (PCD) en el Zulia, quien junto a su equipo sigue visitando las comunidades, llevando el mensaje de esperanza y sobre todo recogiendo las inquietudes de los ciudadanos ante la crisis. Me contó Marco Rivero que el impacto de la crisis en las comunidades es terrible, pues marca un profundo deterioro de las condiciones de vida de los zulianos: “Lo que nos conseguimos en los barrios marabinos es la mejor demostración del poder de destrucción del chavismo”. Es importante que las organizaciones políticas sigan en contacto con el pueblo, pues podrían venir tiempos de grandes esfuerzos y reconstrucción de abajo hacia arriba.

SUCRE. Se complica la competencia por la candidatura del PSUV en el municipio Sucre, estado Zulia, ya que el actual alcalde, Yonys González, tiene una pésima gestión y el aspirante que promueve Omar Prieto, Guly Bert Antúnez, a quien designó protector del citado municipio, no ha hecho nada y tiene mala imagen. Para molestia de OP, un joven dirigente chavista, Max González, también está aspirando y me dicen que viene haciendo un trabajo de hormiga en las bases del PSUV. Otra espinita que fastidia a Prieto.

DUDA. Me informan que hay una extraña y atípica alianza puntual entre Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia en el Zulia, que solo tiene un objetivo: bloquear las aspiraciones políticas de Julio Montoya. ¿Será verdad? Que yo sepa Montoya, hasta ahora, solo es uno de los varios aspirantes a la Alcaldía de San Francisco en la oposición.

