Darwin Chávez // ¿Qué esperar de las negociaciones que inician el 13 de agosto?

Negociaciones. Aunque no es una fecha oficial y definitiva, pareciera que las negociaciones entre oficialismo y oposición inician el próximo 13 de agosto y tendrán como sede una ciudad, aún no determinada, de México. Como es normal en una sociedad dividida y desconfiada como la venezolana, algunos esperan mucho de las conversaciones, mientras otros no esperan que resulte en nada concreto y viable que resuelva la crisis. Como lo he comentado en múltiples ocasiones lo pertinente frente a este tipo de escenarios es tener prudencia y racionalidad en cuanto a las aspiraciones y resultados. Es comprensible que cada venezolano imbuido en la crisis y que anhele una solución, tenga su propia lista de deseos y defienda su postura a todo tiempo. Sin embargo, aquí no se trata de los deseos de cada uno, sino de lo que se pueda lograr en el marco de la más compleja crisis que ha tenido la diplomacia internacional en los últimos años en Latinoamérica. ¿Qué esperar de las negociaciones? La lógica es una solución a la crisis, la incógnita es cuánto tiempo van a durar las conversaciones y la probabilidad de alcanzar un acuerdo. Este último aspecto es importante de aclarar, porque ese posible acuerdo no dependerá solo de la posición y el interés de chavismo y oposición, sino del papel de la comunidad internacional, no solo EEUU y la Unión Europea, sino también de los aliados confiables del chavismo que desean una “normalización” en Venezuela, a partir de las inversiones que tienen en nuestro país y la cuantiosa deuda que está acumulada. Como era previsible cada sector en pugna tiene su propia lista de deseos a cumplir, pero no todo lo van a obtener. Se trata de ceder para encontrar puntos de coincidencia y construir el acuerdo. Ni Maduro va a obtener todo lo que pide, así como tampoco la oposición obtendrá 100% de lo que busca. No habrá una suspensión total de sanciones, la devolución de los activos en el exterior y el reconocimiento internacional completo que pide Maduro, entre múltiples cosas; así como tampoco podemos esperar una rendición incondicional del chavismo para alcanzar el cese de la usurpación. Sobre las pretensiones del chavismo en torno a la negociación, sigo recibiendo la misma información expuesta la semana pasada. Por un lado, al parecer intentan jugar con las conversaciones para alargarlas por tiempo indefinido e ir consiguiendo beneficios en el camino. Pero esta pretensión podría ser frenada por Estados Unidos que, recordemos, tiene lista una decisión que pudiera ser clave y es declarar al PSUV como organización terrorista, Ese riesgo es conocido en el régimen y por eso creo que evitarían jugar con las negociaciones. Por otro lado, una de las fuentes consultadas insiste que Maduro ya tiene un acuerdo con EEUU y que este proceso de conversaciones podría ser rápido. En este marco es importante recordar un concepto que he explicado muchas veces y es el “costo de salida” que tienen los líderes del chavismo, ya que eso podría inclinar la balanza hacia encontrar una solución aprovechando el diálogo abierto con el apoyo internacional. Importante que la oposición tome un papel protagónico en las negociaciones, pero continúe en el camino electoral. Como conclusión, esperemos jornadas muy intensas y privadas ya que no podemos pretender que las conviertan en un reality show, ya que al realizarlas en México buscan alejar el tema de la tóxica opinión pública venezolana. Ojalá a partir de este esfuerzo surja la solución de fondo que el país espera.

Internas (I). La lucha por las candidaturas a las elecciones regionales y municipales dentro del PSUV está en la recta final, porque este domingo 8 de agosto se cumplirá el penúltimo round de este conflicto que inició cuando Maduro anunció el proceso interno para la escogencia de los abanderados de la revolución al 21N. Lo que comenzó como una estrategia para revitalizar la estructura del PSUV, terminó abriendo las puertas para graves confrontaciones internas que estaban contenidas en medio de la férrea disciplina interna y la centralización en Caracas de las decisiones importantes. Con las internas se abrió la caja de Pandora que avivó los demonios internos. Es tan grave la situación interna que el cogollo caraqueño, sobre todo Diosdado Cabello, ha lanzado duras advertencias intentando meter las cabras en el corral, cosa que no han logrado hasta ahora porque cometieron el error de empoderar a los líderes regionales y municipales. Por eso los reclamos, por ejemplo, a Rafael Lacava en Carabobo a quien DC quiere sacar del juego colocándole a un rival como José Vielma Mora, quien podría ser el ganador cuando Cabello anuncie los resultados finales. Recuerden que en el chavismo cualquier cosa puede ocurrir. El problema es que las internas del PSUV tienen una falla de origen y es que el cogollo, principalmente Cabello, han hecho con ellas lo que les ha dado la gana. DC aprovecha el proceso para guillotinar a sus enemigos internos. No solo se trata del Drácula de Lacava, sino también de Francisco Arias Cárdenas quien a pesar de haber quedado segundo en la jornada de postulaciones del 27 de junio, Cabello lo borró de un solo carajazo y sin derecho a pataleo. Sin duda que el 8A podría dejar graves secuelas internas que podrían afectar las aspiraciones de triunfo en una buena cantidad de gobernaciones y alcaldías. De eso hablaba cuando mencioné que el 8A es el penúltimo round de las luchas internas. Antes que se me olvide un dirigente del PSUV en el Zulia en tono jocoso calificó a las internas de mágicas, porque han hecho aparecer a alcaldes que el pueblo nunca vio y ahora se les ve la cara pidiendo el apoyo de los chavistas. ¿Y en el Zulia cómo van las cosas? Los detalles en la próxima parte de este comentario.

Candidaturas. Todavía no hay nada claro en relación con las candidaturas de la unidad en el Zulia. Por supuesto que la principal discusión gira en torno a la Gobernación y la Alcaldía de Maracaibo, teniendo además a San Francisco como una consecuencia de lo que se decida con los dos primeros cargos mencionados. Tengo confirmado que Manuel Rosales y Juan Pablo Guanipa sostuvieron su última reunión la semana pasada, en la cual se planteó que PJ apoye a MR al Palacio de los Cóndores y ellos tendrían Maracaibo y San Francisco. La versión que tengo es que Rosales cedió en relación con la alcaldía marabina, pero propuso hacer primarias en el municipio sureño donde UNT tiene a un buen candidato con Gustavo Fernández y Primero Justicia tendría otra buena carta con Julio Montoya. El punto de discusión sería San Francisco y se sigue hablando sobre el tema. De lograrse finalmente el acuerdo UNT-PJ el abanderado de los justicieros en Maracaibo podría ser Pablo Pérez, quien aparece bien ubicado en las encuestas. Sobre la posibilidad de una llave Rosales-Pablo, pregunté a un cercano a MR y me respondió: “Esa sería una llave ganadora y Rosales por más enemistad que tenga con PP, no puede vetar los candidatos de los otros partidos”. Ahora bien, en medio de las conversaciones siempre emerge la figura de Marco Rivero, secretario general del Partido Centro Democrático (PCD) en el Zulia, para destrabar el juego y llegar a un buen acuerdo de unidad. Marco tiene a su favor que el PCD, gracias al esfuerzo del equipo regional y municipal, tiene una estructura en franco crecimiento en la capital zuliana. Pero además, Marco es un político honesto, sin rabo de paja y con mucha cercanía para la gente. Y tiene además un tercer factor positivo, es que no tiene rechazo ni en UNT, ni en PJ ya que tiene buena relación tanto con Manuel Rosales como con Juan Pablo Guanipa. ¿Y Juan Carlos Fernández? Según fuentes consultadas en UNT y PJ no tiene oportunidad, primero porque está fuera del acuerdo y segundo no tiene partido. Espero que el equipo de JCF no se ofenda por decir mi apreciación basada en los detalles que recibo, ya que la semana pasada uno de sus cercanos de dedicó a desacreditarme sin conocerme en el grupo “Divergente”de WhatsApp, por el simple hecho que no le doy mucha opción a Juan Carlos para ser candidato a la Alcaldía de Maracaibo. No tengo absolutamente nada contra Juan Carlos, pero de verdad que tiene difícil su aspiración. En medio de la información recibida sobre el tema de las candidaturas en el Zulia, me llegó un mal chiste. ¿Cuál es el chiste? Que Voluntad Popular está exigiendo que Eduardo Vale y Desirée Barboza sean candidatos de unidad a las alcaldías de Maracaibo y Lagunillas. Esto huele a jugada de Lester Toledo quien siempre sobredimensiona a VP en el Zulia. La tolda naranja está en camino a su desaparición y no tiene con qué exigir candidaturas a alcaldías. Eduardo Vale más bien debería crear un grupo de independientes para apoyar a su compadre Omar Prieto, para que abandone el disfraz de opositor y se convierta finalmente al chavismo. En el caso de la señora Barboza considero que es una buena pieza para el Consejo Legislativo del Zulia.

Silencio. Sigue Juan Guaidó obviando las peticiones de la Fracción 16J para investigar las supuestas irregularidades en Monómeros. De ser cierto todo lo que se dice que ha ocurrido en esa empresa que funciona en Colombia, Guaidó sería cómplice por omisión al no autorizar esa averiguación. Con el silencio genera más dudas razonables que certezas.

Internas (yII). En el Zulia todo indica que Omar Prieto ganaría el 8A, a pesar del enorme esfuerzo que está desplegando Luis Caldera en su campaña. Sin embargo, hay detalles que llaman la atención sobre el comportamiento de OP en medio de la recta final y que indican cierto nivel de preocupación. La semana pasada sus laboratorios de guerra comunicacional manejados por el diputado suplente, Juan García, lanzaron la supuesta noticia sobre la renuncia de Luis Caldera al PSUV, que luego este se encargó de desmentir. Si Omar está tan seguro de ganar ¿Por qué lanza ese rumor? Creo que tiene grandes preocupaciones no porque esté cerca de perder las internas, sino por los votos que le pueda comer Caldera. En política quien está ganando no ejecuta una estrategia de propaganda negra, ya que eso lo hace, normalmente, quien está perdiendo y quiere afectar a su rival. El miedo de OP está fundamentado en los resultados que pueda obtener en Maracaibo, Cabimas y Mara. En el último municipio mencionado es obvio que las de ganar las tiene Caldera, pero en Maracaibo el problema es otro y es el elevado rechazo que tiene en la mayoría de las parroquias, pero sobre todo en el oeste de la ciudad. ¿Por qué el rechazo? Porque OP y su equipo no tuvieron una visión política adecuada para atender a la estructura chavista en las parroquias marabinas, sino que los atropellaron y no atendieron las necesidades de las comunidades. Y si quieren un ejemplo, solo recuerden cuando Angela Fernández llamó ladrones de medicinas a las UBCH de Maracaibo. Ni el apoyo de Willy Casanova, quien no parece tener problemas para ganar el próximo domingo, ha suavizado el rechazo que genera OP. El mayor candelero lo tiene en seis parroquias que son de las más fuertes para el chavismo en la capital zuliana: Manuel Dagnino, San Isidro, Francisco Eugenio Bustamante, Cristo de Aranza, Venancio Pulgar y Coquivacoa. ¿Por qué el rechazo? Este problema es la consecuencia de que el equipo más cercano de Prieto dejó de prestar atención a la política, para dedicarse a lo económico a través de la expansión de la red de negocios que han creado y que se diversificaron en restaurantes, supermercados, tiendas, bodegones, farmacias y la compañía de servicios de internet que estafa al país. Volviendo al tema de las internas, en el caso de Cabimas el problema es que el equipo de OP alentó las aspiraciones de Miguel Lara y al final se acordó con Pedro Duarte, lo que abre las posibilidades a un familiar directo de Néstor Reverol, quien tiene dinero y está ayudando a las comunidades. En medio de tanto embrollo consulté a dos fuentes en el PSUV sobre las probabilidades de ganar de Omar y Caldera: “Prieto debe ganar porque estas internas es un problema de maquinarias y dinero. El tiene dinero, aunque ha estado muy tacaño con la dirigencia que pide todo tipo de ayuda en medio de la crisis. Se ha limitado a entregar algunas ayudas en materia de salud. Por ahora no quiere soltar dinero, quizás confiando que la disciplina interna en el PSUV obligue a la militancia a votar por él. Es probable que esté guardando la mayor parte de los recursos para estos últimos días”. ¿Y Luis Caldera? Pues al parecer la única probabilidad que tiene de ganar es comerle votos a Prieto en el resto de los municipios y ganar con buena ventaja en Mara y triunfar en Maracaibo y Cabimas para ganar por poco margen. Por otro lado, la probable derrota no es la única preocupación en el entorno más cercano de Luis Caldera, ya que temen la venganza de Prieto y Lisandro Cabello luego del domingo. El rumor es que buscarían acabarlo como represalia a su atrevimiento de haber competido contra ellos. En relación con el apoyo de Willy Casanova a OP, parece que recibió la orden desde Caracas para darle su respaldo. El problema para WC es que él mismo se pone la soga al cuello, al apoyar a Prieto que nunca lo ha respetado y que siempre trató de sacarlo del juego, porque nadie le garantiza que OP lo apoyaría después del 21N, en el caso que ambos ganen. Ese extraño acuerdo ha generado malestar en los equipos de las parroquias y así se lo han hecho saber a WC, porque no confían en Prieto y las acciones que pudiera ejecutar posterior al 8A y al 21N. Esperemos no solo la jornada dominical en el PSUV, sino los resultados que finalmente anuncie Diosdado. ¿Por qué? Porque partiendo de la “lógica al revés” que aplican en el chavismo, una cosa puede suceder el domingo y otra muy distinta lo que terminen anunciando.

Rechazo. Tal como mencioné en el análisis sobre el rechazo a Omar Prieto, hay dos buenos ejemplos. El primero, el lunes 2 de agosto él y Willy Casanova hicieron el acto de cierre de campaña en el estadio Alejandro Borges. Casanova dio un discurso corto que no superó los 15 minutos, pero cuando Omar Prieto comenzó a dar sus palabras inició la estampida de personas saliendo del estadio. Era tan masiva la salida de militantes del PSUV, que Omar apresuró su discurso para no quedar hablando solo. Si quieren ver lo ocurrido, observen elvideo de lo ocurrido. El segundo hecho ocurrió en Cabimas el martes 3 de agosto, cuando estaba previsto hacer el cierre de campaña junto al actual alcalde, Pedro Duarte, pero no lograron reunir ni mil personas en el evento. Prieto llegó al acto y al recibir el reporte de la escasa asistencia, ni se bajó de la camioneta y le pidió a Lisandro Cabello que diera el discurso en “íntimo”. Dos evidencias claras de los problemas que afectan a OP para resultar ganador y aspirar la reelección en la Gobernación del Zulia.

UNT ¿en crisis? Recibo información contradictoria sobre la situación interna en Un Nuevo Tiempo. Por respeto a las fuentes, plantearé ambos escenarios. Comienzo con el más tranquilo y es que uno de los consultados asegura que UNT está absolutamente en calma. Incluso me asegura que en el pleno de Maracaibo realizado hace algunos días, el mismo Manuel Rosales invitó a los presentes a hacer los reclamos y señalamientos que consideraran pertinentes y nadie dijo nada inusual. Cuando me explicó la supuesta calma que reina en la tolda de la casita, de inmediato pregunté por el “Comando Colesterol” y la respuesta fue: “Por ahora, las gordas se están portando bien, aunque siguen tratando de llenar de brollos y cizaña a MR”. Ahora voy con la versión conflictiva. Todo comienza cuando el viernes 30/07 recibo una circular firmada por Zulay Medina, secretaria de organización de UNT en el Zulia, en la cual impone una camisa de fuerza a las estructuras municipales y parroquiales, prohibiendo tajantemente cualquier cambio en los puestos de dichas estructuras, pero además recalca que cualquier cambio debe ser enviado a la Dirección Ejecutiva Regional, para que sus integrantes evalúen a los postulados y la conveniencia del cambio. ¿Qué pasa en UNT? Me pregunté de inmediato y comencé a hacer los contactos. Una de las fuentes explicó que a nivel de las parroquias hay gran malestar porque el apoyo en $ que les daban a los secretarios generales, de organización y electorales no lo reciben desde hace unos seis meses. Ese apoyo no era mucho, pero ayudaba a la gente cuando les caía en sus cuentas de Airtm y no les dan respuesta del reinicio. Eso ha generado gran malestar y, al parecer, una de las preocupaciones es que la dirigencia decida migrar a otros partidos que supuestamente si están apoyando a sus dirigentes. De ahí la circular de Zulay y otras acciones que están acometiendo. Por otro lado, me indican que una de las razones del malestar es que les dicen que no hay dinero, pero se habla que en la sede de UNT en Las Mercedes hay una persona que maneja más de 20 cuentas de Airtm a la que no les falta dinero. Asimismo me indican que el grupo que lidera José Figueredo, ex secretario de organización, está en una supuesta rebeldía ante las decisiones del cogollo de UNT, por lo que están bajando ayudas en dólares a las parroquias y por eso el revuelo que tratan de calmar desde la oficina de Zulay. Aparentemente hay una guerra interna de poderes en Un Nuevo Tiempo, pero hacen todos los esfuerzos posibles para evitar que trascienda. Parece que las cosas en la Secretaría de Organización no están nada bien y por eso Rosales llama a mi amigo José Páez como refuerzo. ¿Cuál de las dos versiones es la correcta? Supongo que cada sector defenderá su posición interna. Le recomiendo a José que se cuide de las “gordas”.

CNE. En el último programa #CONTRASTES pude conversar largamente con Enrique Márquez, rector principal del Consejo Nacional Electoral, quien asegura que poco a poco se están resolviendo las fallas en el sistema electoral, en la búsqueda de recuperar el camino político para resolver la crisis. Una de las explicaciones que llamó más mi atención, fue que durante un mes se hizo una completa auditoria del sistema con la participación de expertos de diversas universidades y no se consiguió nada extraño. Ese comentario lo remató con una frase interesante: “El problema no está ahí”. Si desea ver el programa completo, solo haga clic en el siguiente enlace: https://youtu.be/Wjk6jrcdLSQ.

Machiques. Me informan que la precandidatura de Liz María Márquez por Acción Democrática a la Alcaldía de Machiques cada día tiene mayor fuerza. Se está posicionando como la candidatura de unidad para rescatar este municipio de la barbarie del chavismo expresada con la pésima y corrupta gestión de Betty de Zuleta. Liz María Márquez conoce los problemas de la zona, porque es perijanera 100% y además es parte de una familia de gran tradición ganadera. Su rival de cara a la selección de la candidatura de unidad es el joven, Luis Miguel Barboza, quien aún no tiene la experiencia para un cargo como ese. Creo que por capacidad y liderazgo, Liz María Márquez debe ser la candidata de unidad.

Sin Votos. Omar Prieto con su conducta de pésimo patrono y la poca atención que presta a los derechos laborales de los trabajadores de la Gobernación del Zulia, sigue perdiendo votos por incumplir con los pagos que debe hacer a sus trabajadores. En el sector salud que, por cierto, dirige su hermana Omaira Prieto Fernández, las cosas están que arden. Recibo mensajes de varios empleados del Sistema Regional de Salud que están muy molestos con los hermanos Prieto Fernández. ¿Por qué la molestia? Resulta que en junio los sindicatos y las autoridades nacionales y regionales en materia de salud, firmaron un acuerdo que incluía un aumento salarial que era insuficiente, pero que en algo ayudaba al empobrecido personal del sector. Los pagos acordados nunca llegaban y por eso realizaron protestas, sobre todo en Caracas, exigiendo la cancelación de lo adeudado. Como resultado el Ministerio de Salud pagó a sus trabajadores el dinero correspondiente, pero en la Gobernación del Zulia se han hecho los pendejos con el tema, a pesar de que recibieron los recursos. Lo peor es que los dirigentes sindicales en el Zulia están absolutamente silenciados y no reclaman el retraso en los pagos. Cuando apenas digería y comprendía esta información, otros empleados del sector salud me escriben para agregar otro problema. Resulta que la Gobernación del Zulia lanza este mensaje con bombos y platillos: “El Econ. Omar Prieto Fernández y la Autoridad Única de Salud Dra Omaira Prieto, honrando los compromisos laborales de los trabajadores del Gobierno Bolivariano del Estado Zulia, abona la segunda quincena del mes de Julio, bono de estabilización económica, bono de alimentación correspondiente al mes de Julio y Bono del día del niño, a los trabajadores dependientes del EEZ y Segunda Quincena del mes de Julio, Cesta Tickets y Bono del Día del Niño a los trabajadores dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Salud Nivel Zulia, Seguimos avanzando para llevar a la #Zuliamia bienestar y progreso”. Si nos atenemos a lo que se expone en dicho mensaje, los trabajadores del sector salud están buchones de bolívares devaluados, pero la realidad es otra y lo aclara uno de los afectados: “Eso es 100% falso. Son unos descarados porque solo depositaron la quincena y nada del resto de lo que ellos afirman y el sindicado solo calla para no perturbar a Omar Prieto, mientras se siguen acumulando las deudas pendientes”. Como es normal en cualquier gobernante, supongo que OP está contando con los votos de los empleados y obreros de la Gobernación del Zulia, pero creo que se va a quedar esperando ese respaldo.

Iniciativa. Me informa el amigo Emiliano Faría que un grupo de voluntarios se han reunido en la idea, de realizar una campaña ciudadana en defensa del voto, con el propósito de estimular la participación de los electores en las elecciones del 21 de noviembre en el marco de la lucha por la democracia. Ellos proponen canalizar el enorme descontento y rebeldía de 80% de la población a través de las urnas, para definir quienes gobernarán estados y municipios, pero además preparar la organización ciudadana en el camino hacia el referendo revocatorio. Una de las ideas que están en marcha es que las personas interesadas graben un video de 30 segundos, en el cual se llame a la población a votar. El lema de la campaña es: “El cambio está en tus manos”. Si quieres sumarte a esta campaña ciudadana, puedes escribir al 0414-9645421. Mi reconocimiento y respaldo a Emiliano y a todos los que integran esta iniciativa ciudadana.

#Contrastes. En una nueva emisión de #CONTRASTES que se estrena este viernes a las 7PM (Hora de Venezuela), converso con el precandidato independiente a la Gobernación del Zulia, César Ramos Parra, sobre su propuesta de rescate de nuestro estado. Suscríbete A Nuestro Canal De YouTube: http://ow.ly/eQIH50AyZg4.

Darwin Chávez | @Darwinch857 | [email protected]