Avelino Avancin // Síntesis deportiva

EL CAMPEON Táchira va a contar con una línea delantera que mete mucho miedo, con artilleros de calidad como Anthony Uribe, Edder Farías, Rafael Arace, Richard Figueroa, Renny Simisterra y Robert Hernández. Ofensiva de alto nivel para el carrusel fronterizo. El pasado martes estuvieron de aniversario. Este emblemático equipo fue fundado por iniciativa del italiano Gaetano Greco y actualmente coleccionan nueve títulos campeoniles. Ya son 48 años, convirtiéndose en uno de los escuadrones más populares de toda le geografía nacional. Vaya un abrazo a varios amigos de la acogedora San Cristóbal como César Semidey, Ramón “Pocho” Echenausi, Carlos Luis Chacon, Jairo Dávila, Andrés Paz, Carlitos Maldonado, William Méndez, Gerson Chacon, Laureano Jaimes, Alfredo Oligino, Daniel “Nakata” Suárez, entre otros…Paso importante de la directiva de Hermanos Colmenarez, tras renovar a sus tres rendidores colombianos Juan Camilo Zapata, Wilmar Aguinaga y Anuard Peláez, un trío que causo grandes impresiones en la pasada campaña…Deplorables las condiciones en que se encuentra el emblemático estadio “Pachencho Romero” de Maracaibo, sobre todo el engramado y la pista de atletismo. Tremendo reto para el gobernador Manuel Rosales, el de recuperar dicho recinto, que fuera sede de varios encuentros de la Vinotinto y orgullo de todos los zulianos. Por cierto que muy buena la iniciativa de un grupo de dirigentes del estado Cojedes, encabezados por el fraternal Rafael Alejandro López, quienes le hicieron un operativo de limpieza al polideportivo de San Carlos. López ha sido uno de los mejores árbitros que han pasado nuestro balompié…A darlo todo por la camiseta crepuscular, Henry Pernia vuelve al Deportivo Lara de sus amores, donde vivió grandes momentos, recuerdo cuando hacia dupla en la zaga central con el recordado Giacomo Di Giorgi, actualmente radicado en Miami. El nativo de Turén, ya trabaja bajo las órdenes del profesor Jorge Duran. El analista Jalet Izzi, alto pana de Omar Nemer, define al defensor como muy completo… Muy entusiasmado el emblemático José “Cheo” Fasciana, quien fuera anunciado como nuevo entrenador del combinado de Monagas, rumbo a los Juegos Deportivos Nacionales…En la localidad del Vigía se llevara a cabo un evento denominado “fútbol, contenido y comunicación”. Dicho taller será los días 17 y 18 de febrero, bajo la coordinación general del ex jugador, sabio, humilde y locutor Jemmyl Lamprea. Entre los puntos a analizar destacan momentos y estrategias del juego, audiencia y esencias, dinámica y formación, instrumentos y filosofía del director técnico. Un evento que promete ser un rotundo éxito…Roberto Carlos, Branco, Ronaldinho y Juninho de los mejores cobradores de tiros libres de todos los tiempos con Brasil…DAVID DIAZ viene masificando el baloncesto en Maracay. El recordado alero disputó 21 temporadas, defendiendo las camisetas de Taurinos, Bravos, Cocodrilos, Panteras, Gaiteros y Marinos. Vio acción en 834 encuentros, marcando 12.837 puntos, promediando 15.4 por duelo y 2.417 asistencias. En el departamento de triples fabricó 1.550, siendo el segundo en la historia, escoltando al gran Víctor David Díaz…LOS LEONES fracasan nuevamente. El alto mando de los melenudos anuncia la restructuración del conjunto, según lo dijo su gerente deportivo Richard Gómez…Jackson Sthepens del Cardenales, fue uno de los mejores lanzadores que pasaron por el campeonato, al momento de marcharse dejó efectividad de 1.82, 6 victorias, 3 derrotas, ponchando a 44 enemigos en 49 episodios…MARC MARQUES ha sido un fenómeno como referente del motociclismo universal. El piloto español de 29 años, ya colecciona ocho coronas como monarca mundial, uno en 125 CC, otro en Moto 2 y seis en Moto GP, donde ha tenido un rendimiento bárbaro. Afina estrategias y condiciones, rumbo a las exigentes carreras, que se le avecinan al nativo de Cervera…ABRAZO GIGANTE para tres excelentes amigos, quienes recientemente estuvieron de cumpleaños, me refiero a Carlos Felipe Núñez, ídolo eterno del Portuguesa FC, Ennis Espinoza de los mejores periodistas deportivos de Suramérica y a César “Nanu” Díaz, destacado narrador y comentarista de TVES. Que Dios me les siga dando mucha salud…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.