Avelino Avancín | Síntesis deportiva

TRABAJO EN EQUIPO, clave en el éxito de la Academia Puerto Cabello, durante la presente campaña del fútbol venezolano, así me lo cuenta el técnico Noel Sanvicente. Al momento de redactar la columna, los carabobeños habían ganado sus ocho encuentros disputados. “Hay mucha unión y optimismo. Cada quien hace su labor en gran forma”, apuntó el guayanés. En la Copa Libertadores pagaron caro sus errores defensivos, para ceder ante Deportes Tolima…Que ambientazo el que se vivió en Maturín, en la batalla entre Monagas y Boca Juniors, ante más de cuarenta mil almas. Los argentinos estuvieron cerca del triunfo, pero se encontraron con una muralla bajo los tres palos, llamada Orlando Mosquera, quien estuvo magistral con sus reflejos. El panameño fue el héroe principal de la pandilla que dirige el caraqueño Johnny Ferreira…El Aucas de César Farías, fue un mata gigante ante el poderoso Flamengo brasileño. El estratega cumanés sigue recibiendo muchos elogios por su labor en el elenco ecuatoriano, un rival que aunque no despliega un fútbol espectacular, suma buenos resultados, con una sólida defensiva y jugadores correlones, que nunca bajan el ritmo, con entrega y pundonor…Vítor Hugo Roque, es una de las grandes perlas de Brasil. Tiene 18 años y pertenece al Atlético Paranaense, club que exige entre 30 y 40 millones de euros al Barcelona por su traspaso. El goleador ha manifestado que la gustaría jugar con los azulgranas…El Zamora no levanta vuelo y se encienden las alarmas. Los federales están en la obligación de mejorar. Un equipo que se ha desmantelado luego de la salida de varias de sus figuras estelares como Antonio Romero, Erickson Gallardo, Beycker Velásquez, Sergio Sulbarán y Giovanny Welch….Estuve presente en el Portuguesa- Táchira y fue un partido bastante movido de principio a fin. El que no hace le hacen y los aurinegros se llevaron tres puntos de oro del mítico, donde se dieron cita más de seis mil fanáticos…Muchas felicitaciones al destacado empresario Jalet Izzi, quien recientemente estuvo de cumpleaños. El consecuente lector opina que la Vinotinto llegara lejos en el Suramericano Sub-17…EL SIEMPRE admirado pitcher Nolan Ryan, de los mejores de la historia. Su principal característica era la fuerza y potencia de sus envíos. El nativo de Texas se dio el lujo de ponchar a siete parejas de padres e hijos. Casi nada…Wilson García ha trabajado duro, con la misión de ser figura con los Nacionales de Washington. Es un pelotero que ha mejorado mucho su contacto y quiere seguirse superando. Este caraqueño puede batear a las dos manos y desempeñarse como primera base o bateador designado…RICHARD LUGO es el líder histórico en el departamento de rebotes en el baloncesto nacional, con un total de 6036…Lamentable la lesión del base zuliano David Cubillán que lo mantiene fuera de acción con Guaiqueríes, tras sufrir una distensión muscular…Los Guaros de Lara tienen una mezcla importante de experiencia y juventud. Cuenta Marcos Arocha, quien ya lleva dos décadas como asesor en la organización crepuscular, que buscaran dar varias sorpresas en la presente campaña. Recientemente sumaron al gran Diego Vásquez como nuevo integrante del cuerpo técnico…Como extraña Centauros a los argentinos Juan Arengo y Martin Fernández…All Smith ha sido uno de los mejores importados que han pasado por la liga criolla. Nació en Albany (New York) un 12 de octubre de 1955. Estuvo con Trotamundos desde 1984 hasta 1991, ganando cuatro títulos. Era un triplero fuera de serie…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.