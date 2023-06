Según un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las fuerzas rusas son acusadas de haber causado la muerte de al menos 136 menores y de llevar a cabo ataques en 480 escuelas y hospitales en Ucrania durante el año 2022. Este documento también destaca que las infracciones cometidas por las fuerzas ucranianas fueron significativamente menores en comparación.

En un comunicado contundente, el secretario general de la ONU, António Guterres, fue más allá al criticar el funcionamiento del Consejo de Seguridad, afirmando que "no solo ha dejado de representar al mundo, sino que también se encuentra en un estado de parálisis constante". Haciendo referencia al conflicto en Ucrania, Guterres añadió: "Incluso los grupos y plataformas no vinculados al sistema multilateral, como el G20, se encuentran atrapados en estas divisiones. El mundo no puede permitirse continuar así".

En Estados Unidos, el primer ministro indio, Narendra Modi, ofreció su apoyo al presidente Joe Biden en los esfuerzos por lograr la paz en Ucrania. Durante su discurso ante el Congreso, Modi enfatizó la importancia de respetar los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. En relación al conflicto en Ucrania, Modi declaró: "La guerra ha regresado a Europa y está causando un gran sufrimiento en la región. Este conflicto involucra a grandes potencias y sus consecuencias son graves. El orden mundial se basa en el respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que incluyen la resolución pacífica de disputas y el respeto a la soberanía y la integridad territorial", señaló la cadena internacional Euronews.

Mientras tanto, en Jersón, donde las bombas rusas continúan cayendo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusa a Moscú de llevar a cabo operaciones encubiertas para "retirar" y "ocultar los cuerpos de los fallecidos". Zelenski sostiene que esta estrategia tiene como objetivo destruir pruebas y eliminar cualquier rastro de los crímenes cometidos en el territorio ocupado.

El conflicto en Ucrania sigue intensificándose, con graves consecuencias humanitarias y un estancamiento en las negociaciones diplomáticas. La comunidad internacional, especialmente las grandes potencias, enfrenta el desafío de superar las divisiones y buscar soluciones pacíficas que respeten la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, en línea con los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.