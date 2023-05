¿Infeliz? Así fue el lenguaje no verbal de Carlos III durante su coronación

Desde la legendaria abadía de Westminster, en Londres, y ante alrededor de 2.000 personas, el monarca Carlos III fue entronizado junto con Camilla, marcando una nueva era en la monarquía británica. La ceremonia que dio la vuelta al mundo tuvo momentos que muestran el rostro desgastado de la monarquía.

Uno de ellos enfiló directamente sobre las poses gestuales del polémico hijo mayor de la Reina Isabel II, quien accedió al trono el 8 de septiembre de 2022 tras la muerte de su madre. Andy Salandy, especialista en análisis no gestual, escribió en Instagram un post que comienza. “Cuando te coronan, pero no eres feliz”.

La publicación en la cuenta @teachersalandy muestra una imagen del Rey Carlos III durante la ceremonia. “Tuvo señales de no estar tan contento. Sus señales de lenguaje corporal así lo indican”, escribe. Y lo sustenta: “Músculos risorios caídos, ojos rojos, mirada perdida y sin punto de luz en los ojos”.

Y no es la primera vez.

Grant Harrold, quien trabajó en el Palacio de Buckingham durante los años 2005 y 2011, la comunicación no verbal del rey Carlos III es muy reveladora ya que utiiliza un mismo mecanismo en el que se le puede ver su incomodidad.

Al haber trabajado tantos años con quienes en ese momento eran los príncipes de Gales, conoce en detalles los movimientos del rey y explica que cuando el hijo de la reina Isabel II mira a la derecha, a la izquierda, se mueve y mira a su alrededor es cuando no está feliz.

Incluso, en una reciente entrevista puso como ejemplo los días posteriores a la muerte de su madre, donde existieron dos gestos del rey Carlos que fueron muy comentados, uno fue cuando se mostró frustrado por una pluma que lo estorbaba y otro cuando se quejó de otra pluma que goteaba durante una de sus visitas a Irlanda.

Escenario incómodo

A todas luces, el periodo de reinado tiene elementos para analizar. Durante la ceremonia de este sábado 6 de mayo, en el balcón del Palacio de Buckingham, por ejemplo, un momento que generó muchísimos comentarios en redes sociales y es cuando se ve al rey Carlos III y la reina Camila saludando a la multitud abajo, flanqueados por pajes con otros miembros de la familia real más alejados a los lados.

Julia Chatterly, de CNN, se refirió de la siguiente manera sobre este hecho: “Es un momento televisivo, está dando la vuelta al mundo. Se pretende simbolizar ante el mundo lo que es la monarquía. El mensaje es muy claro: son el rey Carlos y Camila; todos los demás son refuerzos. Para mí simboliza el hecho de que Carlos se vio eclipsado durante gran parte de su vida por su madre, luego por su esposa y después por sus hijos. Y él quiere ser el protagonista”, dijo.

Desde CNN Argentina, Hugo Lescano, director del Laboratorio de Investigación en Comunicación No Verbal, también analizó sus primeros días de reinado británico: “En algunos actos pudimos ver una conjunción de ira y desprecio”.

Lescano recordó uno de los primeros momentos que tuvo como rey Carlos III en el que se confundió de fecha y luego se manchó con la tinta: “El dedo que él apoyó sobre el objeto es el del medio, que en todo Occidente es un emblema de gesto ofensivo. Fue inconsciente y se escapa un gesto negativo que la misma persona que lo hace no se da cuenta”.

“Se transmiten emociones, en este caso negativas, y el emblema aparece sutilmente. No es que le mostró el dedo medio al asistente, sino que lo hizo apoyando los dientes sobre sus labios, lo que demuestra la ira y enojo. No me gustaría en las personas que están asistiendo al rey en este período”, agregó.