Gustavo Petro padece de Asperger, asegura su hermano

“Él habita su propio universo que está en su cabeza. A veces el mundo no existe allá afuera”, dijo el familiar del mandatario. Según el pariente, el Presidente no es presumido ni prepotente sino que esa condición de lo hace así. Hasta el momento Petro no se ha pronunciado sobre el tema