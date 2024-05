Gaby Loops tras sentencia de su esposo: "La jueza dejó a un lado su vocación"

La zuliana María Gabriela Chacín, mejor conocida como Gaby Loops quien es pareja de Tulio Enrique Faría Graterol, aseguró que es "falso" que exista una resolución de 15 años de prisión contra su esposo: "No hay sentencia definitiva", declaró en una serie de 10 historias de Instagram. Faría permanece detenido hace casi dos años, luego de haberse visto involucrado en el arrollamiento de José Antonio Mayor, el pasado 8 de julio de 2022.

Todo esto lo esperábamos", comentó en mayúsculas. "Aún cuando confiaba en la cordura de la 'jueza' basada en todas las pruebas presentadas prefirió dejar a un lado su vocación, su integridad y venderse al juego satánico llamado 'justicia'", sentenció la zuliana.

Loops hizo estas declaraciones luego que Adriana Mayor, hermana de José Antonio Mayor, se pronunciara en su Instagram sobre el caso y asegurara que el juzgado dictó 15 años de prisión contra Tulio Faría. Sobre esto, la también empresaria no se quedó callada: "Me he mantenido al margen, hasta estar completamente preparada he aguantado cualquier cantidad de acoso, difamación, calumnias y odio. Solo diré.. que ahora es mi turno".

"Adriana Mayor, no te etiqueto porque veo que me tienes bloqueada. Te invito a que hablemos con la verdad tú con tus pruebas y con mis pruebas. Ya basta de tus palabras confusas, victimez y Tus Live e indirectas. Y deja que el mundo vea quien miente y manipula", aseguró.

En su escrito, informó que había confiado en "tu justicia venezolana, por lo mismo me callé y respeté el proceso. Pero después de este bochorno de conclusiones sin sentencia definitiva que tu también lo sabes, sigues jugando con las mentes, llena de soberbia y odio".

Aquí me tienes, aquí estoy", publicó la zuliana, con tres signos de exclamación. "Queremos pruebas y solo tú y yo las tenemos. Hagásmoslo como te gusta show por Instagram".

Al finalizar su reseña, denunció que intentaron hackearle varias veces su cuenta de Instagram sin éxito. Luego publicó una foto de tres manos entrelazadas, que podrían ser ella y sus dos hijos. "Estamos bien, aferrados y confiados en Dios. Gracias por cada mensaje, sus palabras de aliento me dan fuerza y valor.. inmensa gratitud".

Este martes, Adriana Mayor señaló que después de un largo proceso judicial el acusado Tulio Faría fue sentenciado a 15 años de prisión por el delito de homicidio intencional a título de dolo eventual. La joven aprovechó la oportunidad para mostrar su agradecimiento a los autoridades por haber cumplido con su deber, aunque aseguró que no hay nada que celebrar tras el veredicto.

"Hoy no hay nada que celebrar. Sin embargo, doy gracias, esto no me devuelve a mi hermano, pero si nos brinda tranquilidad y se marca un precedente en la justicia venezolana. La justicia venezolana si existe, si funcionó, expresó.