Fiscal de Cabo Verde reitera que “no se dejarán presionar” por caso Álex Saab

La Procuraduría General de la República de Cabo Verde reiteró que las instituciones del país han dado suficiente evidencia de que no se dejarán llevar por presiones en el caso del empresario colombiano Álex Saab, detenido y solicitado por la justicia de los Estados Unidos.

El organismo señaló que hay “varias campañas” por parte de la defensa de Saab para presionar por su liberación, pero que a pesar de eso, las instituciones “tenemos que actuar en el proceso y hasta ahora lo hemos hecho bien”.

El fiscal general, Luís José Tavares Landim, tras una audiencia con el presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, remarcó que “el Ministerio Público es un inspector de legalidad, solo busca hacer las cosas en términos de la ley, la Constitución y las leyes internacionales”.

“Estamos en Cabo Verde haciendo todo dentro del marco legal. No se hizo nada al margen de la ley, porque no hay ningún interés al respecto. Hay una fase administrativa y hay una fase judicial. En la fase judicial, son las instituciones judiciales las que actúan y, hasta ahora, Cabo Verde ha dado suficientes pruebas para ver que no se deja llevar por presiones”, agregó.