Miguel Cabrera alcanza los 3.100 imparables en Grandes Ligas

Miguel Cabrera volvió a alcanzar un número redondo en su carrera en las Grandes Ligas en la derrota de los Detroit Tigers 12-5 ante los St. Louis Cardinals.

“Miggy”, quien fuera homenajeado en la previa, conectó dos nuevos imparables para llegar a la mítica cifra de 3.100 hits de por vida en el "Big Show".

En la sexta entrada, con hombres en segunda y primera base, Cabrera disparó un sencillo a la zona del jardín central, su segundo de la jornada, para alcanzar la mencionada registro.

Este incogible trajo a la goma la segunda rayita de su equipo (3-2) en las piernas de Torkelson. Se trata de la remolcada 1,851 de su carrera en Las Mayores, quedando a nueve de Mell Ott en el puesto 13 de todos los tiempos.

Miguel Cabrera with the two out hit and the deficit is cut to just one!#RepDetroit pic.twitter.com/Oyshkx14Dx

— Bally Sports Detroit (@BallySportsDET) May 7, 2023