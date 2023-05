Miguel Cabrera es homenajeado por los St. Louis Cardinals

La última temporada de Miguel Cabrera en el béisbol de las Grandes Ligas está llena de momentos a enmarcar, como el homenaje que recibió este domingo por parte de los St. Louis Cardinals.

En el duelo entre el equipo del Busch Stadium y los Detroit Tigers “Miggy” recibió un reconocimiento de manos del histórico lanzador Adam Wainwright.

Se trató de una foto con su jonrón 400 en la Gran Carpa, el cual fue conectado ante los pájaros rojos. También se le fue entregado un cheque simbólico por 3.500 dólares por parte de la gerencia que será destinado a la fundación del tigre mayor.

Congratulations on a legendary career, Miguel Cabrera!

In honor of his final game at Busch Stadium, we presented Miggy with a check to The Miguel Cabrera Foundation, as well as a framed photo of his 400th career home run, which he hit against us in 2015. pic.twitter.com/RPfmAsVECX

— St. Louis Cardinals (@Cardinals) May 7, 2023