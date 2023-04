Elías Díaz y Yonathan Daza protagonistas con Rockies; Rays siguen invictos

Los peloteros criollos tuvieron un papel protagónico en la victoria de los Colorado Rockies ante los Washington Nationals en la nutrida jornada del domingo en Grandes Ligas.

Otros duelo destacado fue la paliza de los invictos Tampa Bay Rays a los Athletic Oakland. Además, Aaron Judge se fue para la calle en par de ocasiones en la victoria de los New York Yankees, mientras que los San Diego Padres arrollaron a los Atlanta Braves. Esto pasó en Las Mayores:

Tampa Bay Rays revalidaron el 11-0 endosado a los Athletic Oakland el sábado, con una nueva brillante actuación del dominicano Wander Franco, con un jonrón, y del colombiano Harold Ramírez, que también conectó un cuadrangular.

El lanzador Drew Rasmussen estuvo impecable en el montículo, al conceder un solo hit y al ponchar a ocho en siete entradas en el montículo.

Con un balance perfecto de 9-0, los Rays igualaron el mejor arranque de temporada desde 2003.

Aaron Judge, que el año pasado rompió el récord de Roger Maris de jonrones en una temporada de la Liga Americana (61), conectó dos jonrones en la victoria de los Yankees en el campo de los Orioles.

El cubano Nestor Cortes concedió cuatro hits y ponchó a cinco en 5.1 entradas en el montículo para los Yankees.

Con esta victoria, los neyorquinos ganaron la serie contra los Orioles por 2-1.

Oneil Cruz sufrió una grave fractura en el tobillo izquierdo tras impactar con Seby Zavala en la sexta entrada cuando intentaba anotar una carrera.

Oneil Cruz left the game with a leg injury after a play at the plate

The benches cleared after Carlos Santana and Seby Zavala started jawing at each other pic.twitter.com/aSFV8Ar2M3

— Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) April 9, 2023