El Yankee Stadium rinde homenajes a Miguel Cabrera

Más de la mitad de los equipos que hacen vida en Grandes Ligas han dejado de lado la competencia por algunos minutos para reconocer y celebrar la carrera de Miguel Cabrera. Los Yankees de New York se unieron a esa lista este martes 5 de septiembre.

Y es que los mulos aprovecharon la visita de los Tigres para hacer un guiño al venezolano, que se despide luego de 21 años de carrera profesional, cuyo homenaje representa el número 19 del año, reseñó Líder.

Un letrero autografiado del Yankee Stadium Subway, un cheque de 10.000 dólares para su fundación y una pintura personalizada, de un emblemático momento, fueron los regalos que ofrecieron a “Miggy”.

Congratulations on a legendary career, Miguel Cabrera!

In honor of his distinguished 21-year career, we presented Miggy with an autographed Yankee Stadium Subway sign, a $10,000 check for his “Miggy Foundation,” and a custom painting 👏 pic.twitter.com/oBA9oqjiHG

— New York Yankees (@Yankees) September 5, 2023