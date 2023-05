El argentino Gastón García pide disculpas por romper una valla en el Gaiteros-Héroes

Un pequeño incidente, que tuvo como principal involucrado al jugador argentino Gastón García, causó revuelo en el Gimnasio Fenelón Díaz, casa de los Héroes de Falcón. El hombre de Gaiteros golpeó con su mano una valla LED tras una acción del juego y averió una parte de ella.

El balón era muerto tras una jugada que no pudo ser concretada, García se deslizó sobre el suelo y de forma casual cayó al lado de esta cerca digital. Frustrado por no alcanzar la bola, el jugador del conjunto musical soltó un “manotón” que dejó parte de la valla en negro.

“Durante mi carrera he sido un jugador de conducta intachable y tranquila, por lo que lamento el daño producido en la valla LED del estadio Fenelón Díaz”, dijo el gaucho.

“Lo ocurrido obedeció a una acción fortuita de juego y no hubo intención alguna de mi parte de provocar o generar algun daño en la cancha de Punto Fijo. He venido a jugar con Gaiteros del Zulia para desarrollar el potencial de este equipo y en eso me mantengo concentrado”, explicó.

“Reitero mis disculpas ante lo sucedido y espero que podamos dar vuelta a la página aprendiendo de la situación para evitar que vuelva a ocurrir en el futuro”, finalizó Gastón, quien invitó a todos los fanáticos a asistir al Peba en su llegada al equipo.