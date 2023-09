Histórico: Ronald Acuña es el primer jugador en alcanzar el 40/60 en la MLB

El venezolano Ronald Acuña sigue escribiendo su nombre en los libros de historia de las Grandes Ligas. Durante la jornada de este viernes 22 de septiembre, el criollo alcanzó una nueva hazaña en el partido entre los Bravos de Atlanta y los Nacionales de Washigton, tras despachar su cuadrangular número 40 de la campaña, convirtiéndose en el único jugador en la MLB en llegar a 40 jonrones y 60 bases robadas en una temporada.

"El Abusador" conectó el vuelacercas en la parte alta del propio primer episodio ante los lanzamientos del abridor Patrick Corbin. En cuenta de 3-2, Acuña sacó a relucir todo su poder con el madero, con una sólida conexión que se fue por todo el jardín izquierdo, para traer la primera rayita de su equipo, que terminó llevándose la víctoria con pizarra final de 9-6.

El jardinero de 25 años sigue demostrando un excelente desempeño a nivel ofensivo, colocándose como uno de los favoritos a obtener el premio al Jugador Más Valioso, galardón por el que también compiten los peloteros Freddy Freeman y Mookie Betts, ambos pertenecientes a los Dodgers de los Ángeles.

Con el vuelacercas conseguido ante Washigton, el de La Sabana se convierte en el quinto jugador en lograr 40 jonrones y 40 bases robadas en una temporada, uniéndose al selecto club conformado por José Canseco (1988), Barry Bonds (1996), Alex Rodríguez (1998) y Alfonso Soriano (2006).

A falta de siete partidos para que finalice la ronda regular, el venezolano que por el momento acumula 68 bases estafadas, está a solo dos robos de lograr el 40/70, cifra que ningún beisbolista ha conseguido en la historia de la MLB.

Acuña finalizó el encuentro ante los Nacionales con dos hits en cuatro turnos para dejar su promedio de bateo de 337. En lo que va de temporada, "El Abusador" acumula un total de 101 carreras impulsadas, 40 jonrones, 209 imparables, 143 anotadas, 34 dobles y cuatro triples en 152 encuentros disputados, consolidándose como uno de los jugadores ofensivos más destacados del año.

Con el triunfo de este viernes, los Bravos de Atlanta sumaron su victoria 99 de la campaña para dejar su récord en 99-55. La serie entre ambos equipos continuará el domingo en el estadio Nationals Park, casa de los Nacionales de Washigton.

40/40 club? Ronald Acuña Jr. has his sights set higher than that.

With this homer, he’s now just two steals away from 40/70. 👀 pic.twitter.com/5NyTtE94BX

— MLB (@MLB) September 22, 2023