Filis vapulean a Bravos 9-1 y toman la delantera en la Serie Divisional

Rhys Hoskins alzó los brazos y azotó el bate. Fue un momento de entusiasmo puro, que quedará registrado en la historia deportiva de Filadelfia.

Luego, el pelotero recorrió las almohadillas, mientras buena parte de los 45.538 espectadores saltaba sin parar. Fue una especie de experiencia paranormal para el veterano toletero.

¡Hombre, sólo viví el momento! No supe lo que hacía sino hasta un par de innings después, de verdad”, relató, citado por The Associated Press (AP).