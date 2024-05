El venezolano Ranger Suárez gana el premio a Pitcher del Mes en la Liga Nacional

El comienzo de temporada del lanzador venezolano Ranger Suárez ya es parte de la historia moderna de la MLB. Los impresionantes números y actuaciones le valieron ser condecorado este viernes como Pitcher del Mes de abril en la Liga Nacional.

El serpentinero de los Phillies de Philadelphia se convirtió en la pieza central de la rotación de abridores de su equipo, lo que les valió para tener un récord de 21-11 en lo que va de temporada.

El oriundo de Pie de Cuesta terminó abril con marca de 5-0 en cinco aperturas, una efectividad de 0.75, 33 ponches y solo permitió tres carreras.

Suárez se encuentra segundo en el ranking de efectividad de la Liga Nacional con 1.32 de ERA, detrás de Shota Imanaga que ostenta 0.78.

Además, logró una hazaña pocas veces vista en tiempos recientes, cuando pasó 32 innings consecutivos sin permitir carreras limpias.

José Berríos (TOR): 4-2, 1.44 ERA, .204 BAA

Ranger Suárez (PHI): 5-0, 1.32 ERA, 0.63 WHIP

