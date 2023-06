Maestros zulianos protagonizan La "protesta número 47"en la lucha "por mejores sueldos"

La presencia del magisterio sigue calentando las calles. Este viernes 9 de junio, la Coalición Magisterial Sindical del estado Zulia se hizo sentir nuevamente en una nueva jornada de protestas para mantener sus exigencias con respecto a mejoras salariales y la firma de un contrato colectivo.

La marcha denominada "Luchando Juntos" reunió a un gran número de docentes de diferentes instituciones educativas, quienes con pitos, cornetas, pancartas y banderas colmaron los alrededores del Centro Comercial Galerías Mall, ubicado en la avenida la Limpia, con el propósito de alzar su voz en busca de mejores beneficios.

La actividad estuvo encabezada por Gualberto Mass y Rubí, secretario general de Fetramagisterio y presidente de Suma-Zulia, quien destacó que las 47 manifestaciones que se han realizado en un periodo de cinco meses en diferentes lugares de la ciudad han generado un impacto positivo y ha permitido que padres y representantes se unan al clamor de los profesores en su lucha por obtener un mejor sustento.

Estamos muy agradecidos con los padres y representantes, quienes entendieron nuestro mensaje y están conscientes que un maestro con lo que devenga no puede trabajar todos los días. También agradecemos a la comunidad zuliana por el apoyo que le ha brindado al magisterio. Un magisterio que dejó de ser pasivo para convertirse en un sujeto activo de sus intereses", señaló Mas y Rubi.

El dirigente sindical también expresó que a través de estas movilizaciones se pudo ayudar a otros sectores a mejorar sus ingresos, motivo por el cual seguirán en la lucha hasta que sus peticiones sean escuchadas.

En estos cinco meses de protesta hemos conseguido que en otros sectores por lo menos se mejoraran algunos ingresos, porque si no es por estas actividades, el patrono nacional no hubiera hecho ningún anuncio para mejorar esas condiciones de vida, es por eso que nos toca seguir luchando por alcanzar esos beneficios que son necesarios no solo para una mejor calidad de vida sino también para una mejor calidad de la educación", puntualizó.

El bullicio se apoderó del ambiente y con gritos de ¡No me quiero ir, quiero un sueldo digno pa' quedarme en mi país! y ¡Somos docentes no somos delincuentes!, los profesionales de la educación cerraron momentáneamente las calles para mostrar pancartas y repartir folletos a los vehículos que transitaban por el lugar.

El vicepresidente del Suma- Zulia, Alexis Ávila, comentó que el gremio docente se mantendrá en las calles hasta obtener una respuesta positiva de parte del Ejecutivo nacional y explicó actualmente que ya se han cumplido dos años sin la firma del contrato colectivo por lo que hizo un llamado a las autoridades del Ministerio para que puedan sentarse a resolver esa situación.

Este Gobierno esta como Shakira, ciego, sordo y mudo, estamos cumpliendo cinco meses de protesta pidiéndole al Ministerio que se siente a la firma y discusión del contrato colectivo, que se nos respete las clausulas claustradas por la Onapre y que tengamos unidades educativas en buen estado, esta es una de los motivos principales por lo que decidimos protestar este jueves", dijo el representante de Suma-Zulia.

En este sentido, Ávila mencionó que actualmente los educadores perciben un sueldo aproximado de 20 a 27 dólares, cantidad que ha su juicio es insuficiente para poder subsistir por lo que hizo un llamado a seguir en la calle hasta que se resuelva todo este problema que aqueja a los educadores.

Si los representante del estado patrono piensan que nos vamos a cansar se equivocan estamos a unos días de la finalización del año escolar pero lo vamos a finalizar con todos los hierros y esperaremos el inicio del otro periodo para arrancar con una gran protesta nacional si no recibimos una respuesta positiva, advirtió el representante magisterial.

Mónica Ariza, una de las docentes que se presentó a la convocatoria, indicó que seguirá en la calle hasta que no se reciba una respuesta por parte de las autoridades. La licenciada explicó que hasta el momento solo está recibiendo un bono de 30 dólares que no es suficiente para poder cubrir sus necesidades.

Estoy aquí porque quiero un salario digno, el gobierno lo que hizo fue darnos un bono de 30 dólares, pero no llega completo siempre depositan 27 o 25 y eso no alcanza para nada", sostuvo la maestra

Plantón de 48 horas

En este sentido, la protesta impulsada por el gremio magisterial abrió paso y se alejo de los alrededores de la avenida la Limpia para dirigirse a la universidad Antonio José de Sucre, ubicada a dos cuadras del centro comercial Galerías.

Asimismo, Gualberto Mass y Rubí destacó que los días jueves y viernes de la próxima semana se tiene previsto realizar un plantón de 48 horas denominado "Plantón Magisterial Quédate en Casa" con el fin de generar conciencia en las autoridades gubernamentales, que hasta el momento no se ha pronunciado con respecto a las exigencias realizadas por el sector académico.