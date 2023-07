Las ciclovías, una iniciativa aún pendiente para los ciclistas en Venezuela

Activistas y ciclistas venezolanos promueven el uso de la bicicleta no solo para recrearse, si no para moverse diariamente en las ciudades. La creación de ciclovías fueron propuestas desde hace tiempo, pero aún no han sido cumplidas. Piden mayor concientización y respeto para las bicicletas como medio de transporte