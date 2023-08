Conoce al padre José Miguel Hernández, nuevo vicario de la Basílica de Chiquinquirá

La Iglesia de San Juan de Dios y Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá se llenó de alegría este lunes para recibir a su nuevo vicario parroquial, se trata del padre José Miguel Hernández, quien recibió ese mismo día el nombramiento de manos de monseñor José Luis Azuaje Ayala, arzobispo de Maracaibo.​

Desde ayer el “Cofre de oro” cuenta con el servicio de este joven que fue ordenado el pasado 28 de julio. Sobre su cargo eclesiástico, Hernández contó a Versión Final que está emocionado por la oportunidad que se le concedió.

El vicario, quien se crio y se formó en Santa Lucía, El Empedrao, enfatizó que confía en la oración de los fieles “para desempeñar con la ayuda de Jesús, buen pastor”, este servicio que la Iglesia la encomienda”, un servicio que encaminó desde su niñez.

Hernández recibió la primera comunión en 2002. Además, durante su paso por parroquia luciteña formó parte de la Legión de María, del coro parroquial y de la escuela de monaguillos.

“Fueron momentos donde mi amor a Dios se fue acrecentando hasta que salí de bachillerato y comencé a trabajar. Ahí tuve un momento de sequedad espiritual y me alejé un poco de la Iglesia por las diversas ocupaciones que tenía, asistiendo muy poco a las celebraciones del domingo. Hasta que me di cuenta de que me estaba vaciando de ese amor del que el Señor me había manifestado desde muy pequeño y que lo quería volver a recuperar. Fue allí donde me dejé de temores y decidí decirle si al Señor entrando al seminario, recordando su especial predilección hacia mí desde pequeño”, señaló.