Con un "grafitazo magisterial" los docentes zulianos protestaron en 5 de Julio

Las actividades cada día son diferentes pero la exigencia es la misma. El magisterio zuliano protagonizó este jueves 22 de junio un “grafitazo magisterial” donde a través de mensajes escritos en los vehículos le dieron a conocer a toda la colectividad la lucha salarial que aún continúan.

La avenida 5 de Julio, con avenida Delicias, en Maracaibo; fue el escenario para que cientos de maestros, personal administrativo, representantes y obreros del sector educativo público se concentraran para comenzar la manifestación a las 9:00 de la mañana.

“Sueldos dignos ya”, “queremos salarios justos”, “exigimos aumento salarial”, fueron algunos de los mensajes que se avistaron en las ventanillas de los carros y buses que acompañaron la protesta.

Pero, las pinturas no eran lo único que sostenían los docentes. Con una gran pancarta que decía “magisterio unido, jamás será vencido”, los sindicalistas y educadores se plantaron en la esquina del antiguo City Bank para gritar a una sola voz “y no, y no, y no me quiero ir, yo quiero un sueldo digno pa’ quedarme en mi país”.

Ante esto, Rafael Rincón, presidente del Colegio de Licenciados en Educación (Clev), seccional Zulia; reveló a Versión Final que decidieron tomar estas acciones contundentes para pedir al patrono mejores condiciones socio-económicas y laborales.

El grafitazo magisterial es para que toda la colectividad se entere cuál es la verdadera realidad socio-económica que vive el maestro zuliano, también la situación socio-laboral, porque las escuelas se están cayendo, están en ruinas”, sentenció el gremialista.

Según declaraciones que ofreció Rincón a Versión Final, a esta lucha salarial también se le suma la insistencia en concretar la firma de la tercera contratación colectiva, la cual ha sido esquivada por parte del Ministerio de Educación y del Gobierno nacional.

Además, el magisterio zuliano exigió la “restitución de las primas” que fueron castradas y eliminadas desde 2018, lo que aún mantiene la deuda de pago con los docentes públicos.

No solamente es el problema del salario, es la restitución de las primas que fueron cercenadas en algunos casos, otras fueron castradas y eliminadas, exigimos la completa restitución de esas primas, exigimos el pago del 280 % que corresponde desde el 2018 y el Gobierno nacional no ha sido capaz de honrar esa deuda”, aseveró el presidente del Clev-Zulia.

Por otra parte, en la manifestación estuvieron presentes los ocho sindicatos pertenecientes a la Coalición Sindical Magisterial del estado Zulia, quienes decidieron que “seguiremos en las calles” y la próxima semana contarán con la asistencia de maestros de municipios foráneos para participar en distintas asambleas parroquiales en Maracaibo.

