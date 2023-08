Alcalde de San Francisco destituye a funcionario por fiscalización ilegal

Una situación irregular se presentó la tarde de este jueves en un establecimiento comercial, ubicado en el corredor 200 de San Francisco, luego de que un funcionario adscrito a la alcaldía de dicho municipio ingresará al lugar para realizar una fiscalización, exigiendo algunos documentos al propietario del lugar, quien rechazó esta solicitud al considerar que la persona no contaba con la potestad para llevar a cabo este tipo de procedimiento.

A través de un vídeo publicado en las redes sociales se puede apreciar como el fiscal ingresa al sitio e inmediatamente inspecciona los documentos del establecimiento, colocados en un cartelera, al observar el comportamiento del hombre el dueño del comercio se acerca y le pide a la persona que se identifique, a lo cual el sujeto se niega y después de una larga conversación accede a mostrar su credencial.

El propietario del establecimiento conversó con Versión final y explicó que según la identificación presentada por el ciudadano, esté ocupaba el cargo de director de planificación urbana en el organismo municipal, por lo que a su juicio no tenía autoridad para realizar una inspección y mucho menos solicitar la documentación correspondiente al comercio.

Luego de conversar con el ciudadano él me solicita la solvencia de impuesto y otros requerimientos que no le competen ya que ese tipo de solicitudes solo las pueden realizar los funcionarios del Sedebat, por lo que está persona estaba usurpando funciones, es por eso que hacemos un llamado para evitar que cosas como estás sigan sucediendo en los comercios del municipio" dijo el dueño del local.

Asimismo, el afectado señaló que tres personas están involucradas en este hecho y comentó que luego de abandonar las instalaciones los funcionarios procedieron a entrar a otros negocios cercanos para presuntamente realizar este tipo de actividades, que, ha su juicio, son ilegales.

No es la primera vez que esto sucede, me siento perseguido, siempre llegan instituciones a realizar fiscalizaciones a este negocio. Existe un acoso hacía los comerciantes de San Francisco y pedimos que esto se detenga, estas cosas no solo suceden en este local, también ha pasado en otros comercios cercanos", denunció el comerciante.