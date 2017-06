Escasez y Constituyente, por Rubia Luzardo

Ya estamos en el mes de junio y los problemas de escasez se han agudizado aún más en todos los rubros, es decir; desde los alimentos, medicinas, repuestos de vehículos, cauchos y cualquier producto de consumo general. Implicando la obtención por vía importada a costos sumamente elevados.

No hay venezolano que no esté sufriendo esta crisis nacional, sin embargo, los que más la padecen son los grupos vulnerables en su condición económica, con bajo poder adquisitivo en situación de pobreza y desempleo. A estos las políticas sociales de tipo populistas como el CLAP no les resuelven mucho sus necesidades.

Y la postura del Gobierno nacional ante toda esta crisis ha sido la de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, sin cumplir con lo establecido constitucionalmente en lo referente a la consulta del pueblo soberano sobre su consentimiento de esta gura, es decir, la soberanía que reside en cada ciudadano no las han quitado de un solo golpe.

Nos dicen que la Constituyente, nos dará paz y permitirá proteger a las instituciones gubernamentales de una posible intervención extranjera; ahora bien, pregunto e invito a cada uno a preguntarse. ¿Es que a caso la Constituyente resolverá los problemas de escasez del país, mejorará las condiciones en los hospitales, aparecerán las medicinas, los repuestos, desaparecerá la inseguridad, la delincuencia, las bolsas CLAP llegarán semanalmente a cada familia.

Cuanto tiempo durará esta Constituyente no está claramente definido y, mientras tanto ¿Qué será de los sectores más desposeídos sin posibilidades materiales de enfrentar la crisis social y económica? Porque, los constituyentistas una vez electos se sentarán a desarrollar una nueva Constitución en un tiempo en el que los demás venezolanos seguiremos viviendo, los problemas actuales de escasez y pérdida del poder adquisitivo en los bienes y servicios que necesitamos.

Lamentablemente, esta Constituyente no va a resolver la crisis nacional y tampoco, va a cambiar el pensamiento de progreso que tenemos la gran mayoría nacional, respetando a los seguidores del Gobierno, los invitamos a reflexionar en el derecho que todos los venezolanos tenemos en adquirir los productos básicos, poder decidir que comprar y consumir y, no estar sujetos a lo otorgado por el Gobierno en una bolsa de comida, que no resuelve las necesidades del hogar.

Debemos interpelarnos en el futuro que queremos y merecemos, no esperar a que nos mate la delincuencia, el hambre, la falta de medicamentos ante una patología compleja, la desidia hospitalaria gubernamental. Estas situaciones no las va a resolver la Constituyente y quien les diga eso, les está mintiendo, contrariamente agudizará los conflictos entre hermanos venezolanos necesitados de diálogo, encuentro y paz.