Estos serán los jugadores de Tiburones disponibles para reforzar

Los Tiburones de La Guaira se quedaron sin opciones ayer con la victoria de Caribes en Maracaibo. Los salados terminaron la zafra con registro de 28 triunfos y 33 reveces. De esta forma el equipo dirigido por Oswaldo Guillén se quedó sin chance de participar en la postemporada y aumentó a 32 años la sequía de títulos de la organización.

Un gran equipo se despidió de la campaña 2018-2019 el cual contaba con la presencia de grandes figuras como los grandeliga José “Cafecito” Martínez, Gregor Blanco, Miguel Rojas, Junior Guerra y grandes experimentados en la liga como Héctor Sánchez, Dioner Navarro, Juan Apodaca, entre otros, algo que no fue suficiente.

El draft de adiciones y sustituciones para los playoff se llevará a cabo hoy, 30 de diciembre, una hora después del último juego de la jornada.

Lista completa de peloteros que estarán disponibles para reforzar a los clasificados:

Lanzadores: Gregory Infante (LD), Rafael Cova (LD), David Kubiak (LD), Edgmer Escalona (LD), Jorgan Cavanerio (LD), Ricardo Pinto (LD), Sergio Mitre (LD), Jonathan Albaladejo (LD), Sam Runion (LD), Ulises Joaquin (LD).

Jugadores de posición: Dioner Navarro (C), Juan Apodaca (C), Héctor Sánchez (C-1B), Alberto González (INF), Heiker Meneses (INF), Edgar Durán (INF), Teodoro Martínez (OF), Anthony Concepción (OF).