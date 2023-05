Sumito Estévez cierra su restaurante en Chile y se muda a Italia

Volvió a migrar, y lo hizo inesperadamente. Sumito Estévez, el chef más famoso de Venezuela, conocido en Latinoamérica por sus programas en el canal El Gourmet y ejemplo para la diáspora criolla en Chile y el mundo, cerró su restaurante en Sabores del Patio, anclado en exclusivo Patio Bellavista de Santiago, y se mudó con su esposa a Italia tras poco más de 5 años radicado en Santiago.

“No voy a dorar la píldora. Me duele y me duele mucho. El despecho es bestial”, escribió en un post de su cuenta de Instagram y fiel a su costumbre de contar historias nutrió con una de ellas las razones para tomar esta decisión. Fue, de acuerdo con su reflexión, Sylvia Sacchettoni, su esposa de origen italiano, brújula para apostar por el cambio de paisaje.

Y esto fue lo que contó: “Sylvia y yo teníamos un apartamento en Margarita para pasar vacaciones. Hace como 15 años, estando allí mientras veía un atardecer, le dije que al retirarme quería vivir en una isla. Ella me dijo que no entendía porque la gente esperaba a vivir los sueños cuando ya no tenía fuerzas para disfrutarlos. Un año después vivíamos allí. Ella me cambió la vida con esa frase. Fueron los años más felices que puedan imaginar”, detalló.

Y continuó: “Nunca daré explicaciones de porqué emigré a Chile porque esa es parte de mi vida y de mis historias, pero si les voy a decir que ella decidió seguirme. Ella dejó su paraíso porque por lo visto yo era más paraíso. Tampoco voy a decir qué nos pasó en Chile porque eso es personal, pero el punto es que ahora la sigo a ella y sé que es porque mi paraíso es ella”.

El cambio lo impulsa hoy navegar entre dos aguas. “Ahora vivimos en Italia. Vivimos de nuevo frente al mar. ¿Tengo miedo? Sí y no. Si porque es empezar de nuevo. No porque tengo mi oficio, soy muy trabajador y además se que soy muy bueno como cocinero... y porque la tengo a ella, así como ella me tiene a mi. Y ese es el punto. Uno no tiene que conformarse con vivir porque ese es un espejismo que nos venden... Uno debe vivir".