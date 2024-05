Entre 6 % y 10 % será el aporte del empresariado para las pensiones

La Asamblea Nacional aprobó recientemente la Ley de Protección de Pensiones de Seguridad Social, la cual establece que las empresas privadas tendrán que pagar una contribución especial, pero, ¿Cuál será el porcentaje real del aporte del empresariado para las pensiones?

Orlando Camacho, presidente de Fedeinsdustria y diputado de la Asamblea Nacional, comentó, en una entrevista con el periodista Nelin Escalante, que participaron activamente en reuniones con el Gabinete Económico y Social, además de los gremios Fedecámaras y Conindustria, durante los primeros cuatro meses del año.

El empresario afirmó que en dichos encuentros se evaluó el aporte que hará el sector privado a las pensiones. “Se venía evaluando cuál es el aporte que va a hacer el sector privado sobre las pensiones, ya que el aporte que hace sobre el seguro social es del salario mínimo, y es muy poquito lo que la gente recauda”, señaló.

El diputado detalló que, debido a las bajas cifras que se recaudan del dinero que proviene del salario mínimo, el estado asume el 99 % del pago de pensiones a más de cinco millones de venezolanos pensionados, lo que se traduce en aproximadamente 1.800 millones de dólares al año.

Camacho, luego de ofrecer algunos detalles del porqué se está buscando implementar esta ley, precisó que, durante las reuniones en las que Fedeindustria tuvo participación, el gremio propuso que “en lugar de ser 6%, sea 10 %” la cantidad que la industria privada deberá aportar al pago de las pensiones.

Además, afirmó que la primera propuesta del gobierno que se había estado discutiendo se trataba de un 10 %, mientras que Fedecámaras y Conindustria hablaban de un 6 % como aporte del empresariado y 4 % del trabajador.

En tal sentido, comentó que Fedeindustria, en conjunto con el gobierno, se planteó buscar la forma de ayudar a los trabajadores, y precisó que su federación se comprometió a hacer un aporte en el que el trabajador no tendrá que contribuir.

Partiendo de las propuestas realizadas ante la Asamblea Nacional, el diputado aseguró que estas fueron anuladas, puesto que está completamente seguro de que será la propuesta del 10% la que aprobará el presidente Nicolás Maduro.

Por otra parte, también aclaró que si bien la ley no establece un tope de salarios integrales, en ella se encuentra un artículo que plantea que el jefe de Estado tiene la capacidad exonerar parcial o totalmente y colocar alguna metodología.

En contraposición a lo planteado por Fedeindustria, parte del gremio privado propone que su aportación al pago para los jubilados sea únicamente del 6 %.

Según el diario Tal Cual, una fuente parlamentaria argumentó que una contribución que llegue hasta el 15 % “no es sostenible” para ninguna empresa en el país.

“Una situación así no es sostenible para ninguna empresa privada, dado que el sector ha estado haciendo esfuerzos inmensos porque no se pierdan puestos de trabajo y por tratar de mejorar la remuneración de los trabajadores”, dijo una fuente no identificada.