Real Madrid con puerta abierta para fichar a Mbappé si decide no renovar con PSG

La puerta está abierta para que el Real Madrid intente fichar a Kylian Mbappé, porque la superestrella de Francia decidió no extender su contrato con el Paris Saint-Germain hasta 2025.

La repentina salida de Karim Benzema de Madrid deja al gigante español sin un delantero estrella, y Mbappé encaja perfectamente a la perfección, reseña AP.

Podría ser la tercera vez afortunada para el Madrid, después de que el Paris Saint-Germain rechazara una oferta de 180 millones de euros (190 millones de dólares) por Mbappé en 2021. Los merengues volvieron a perderse el año pasado cuando Mbappé, en medio de frenéticas especulaciones de que la Casa Blanca conseguiría que se uniera, firmó un nuevo contrato con el PSG.

Incluía una opción por un año extra. Ahora le ha dicho al club que no activará la extensión de 12 meses de su contrato, que vence al final de la próxima temporada.

La superestrella de Francia confirmó su decisión en una carta al PSG, dijo el lunes a The Associated Press una persona con conocimiento de la correspondencia. La persona, que habló bajo condición de anonimato, también dijo que el PSG no permitiría que Mbappé se fuera como agente libre.