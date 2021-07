Limardo: “Vengo a disfrutar al máximo mis cuartos JJOO”

Rubén Limardo llegó a la capital japonesa como el atleta más experimentado en Juegos Olímpicos de los 43 criollos que componen la delegación nacional, en vísperas de su cuarta cita universal consecutiva desde Beijing 2008, competencias donde siempre ha logrado resultados que lo sitúan entre los mejores tanto en la espada individual como por equipos.

“Sé que son unos Juegos con muchas dificultades, muchas restricciones pero yo estoy con la mente bien enfocada”, expresó el bolivarense a la prensa internacional tras arribar a la Villa Olímpica.

“Creo que en este punto, no sólo en mi caso sino en el de todos los atletas que van a representar a Venezuela en estos Juegos Olímpicos, lo más importante es no dejar que las cosas que están pasando, las restricciones, nos afecten. Esperamos que podamos darle la mayor cantidad de medallas al país”.

Repaso histórico

Un total de 14 venezolanos han competido por Venezuela en la prueba de espada de los Juegos Olímpicos desde Helsinki 1952 hasta Río 2016, un arma que le ha otorgado a la nación una de las tres doradas en la historia, la de Limardo en Londres 2012.

Rubén, exaltado al Salón de la Fama Mundial este año, debutó en Beijing 2008 en el puesto 23 de la espada individual y logró diploma por equipos. En Londres 2012 se convirtió en el tercer medallista de oro olímpico de Venezuela al conquistar el título en la capital británica el 1 de agosto. Cuatro años después tropezó temprano y se despidió de la prueba individual (puesto 23) pero sumó diploma por equipo (puesto 8) en Río 2016.

Sobre las expectativas de lograr una nueva presea, el subcampeón mundial en 2018 asegura que “en este momento todo es diferente porque antes Venezuela llegaba con una gran delegación de esgrima a los Juegos Olímpicos, pero en esta oportunidad sólo pudimos clasificar mi persona por ranking mundial y josé Quintero como campeón del preolímpico en sable. Somos una delegación pequeña, pero que dará lo mejor de sí”.

Con chance

Este ciclo Limardo concretó la clasificación en la Copa Mundial de Vancouver, Canadá, donde logró el bronce y sumó los puntos que matemáticamente lo situaron al frente del ranking de América, criterio que le dio la clasificación a su cuarta cita olímpica en un camino que lo consagró como el atleta más ganador de la espada en el continente, con nueve preseas (4oro, 4 plata y un bronce) en Juegos Panamericanos desde 2003 a 2019 y la misma cantidad en torneos continentales desde 2008, sumado a ocho medallas en su historial en Copas del Mundo.

Entre 2017 y 2021, Limardo se laureó en todos los juegos del ciclo olímpico a excepción de los Centroamericanos y del Caribe 2018, un periplo en el que protagonizó y ganó la primera final entre hermanos en la historia de los Juegos Panamericanos desde 1951, en Lima 2019, ante su hermano menor, Jesús (15-8).

Cuartos Juegos

“Yo vengo a disfrutar mis cuartos Juegos Olímpicos, a hacer lo mejor y lo más bonito que he hecho en mi vida que es competir en una pedana, ponerle corazón, pasión, como siempre lo hago en cada competición. Esperemos que podamos darle una nueva alegría el 25 de julio a toda la Venezuela que siempre me sigue y me apoya”.

Limardo, ahora un inmortal del Salón de la Fama Mundial de la esgrima, no se deja amilanar por el panorama adverso que rodea la celebración de los Juegos.

“Son unos Juegos muy distintos. No debemos permitir que las cosas que suceden te saboteen la cabeza ni te saquen de concentración. Yo estoy preparado para que cada cosa que suceda no me afecte”. El criollo, primer ganador de la triple corona de la espada juvenil de la historia en 2005 al proclamarse campeón mundial junior, campeón de la Copa del Mundo y número uno del ranking de la categoría, buscará un nuevo lauro para Venezuela desde la noche del 24 de julio en el Centro de Convenciones Makuhari Messe – Hall B de Chiba, en la ciudad de Mihama, Japón.