Kevin Kelsy se estrena con gol en la Champions en derrota del Shakhtar Donetsk

Por todo lo alto. Así fue el debut del venezolano Kevin Kelsy en la Uefa Champions League. El criollo de 19 años anotó su primer tanto en la competición de clubes más importante de Europa, en la derrota del Shakhtar Donetsk 3-1 frente al Porto, en un partido correspondiente al grupo H.

El delantero del conjunto ucraniano inició como titular y solo necesitó 13 minutos para hacerse presente en el marcador. El oriundo de Valencia aprovechó un centro de su compañero Yukhym Konoplya, para conectar un cabezazo cruzado que dejó sin posibilidades al guardameta del cuadro portugués, para igualar momentáneamente la pizarra 1-1.

El juvenil Vinotinto disputó los 90 minutos del encuentro, en un partido en el que su equipo se vio superado ante los "Dragones azules", quienes supieron aprovechar los espacios para anotar en tres ocasiones, con una excelente actuación del brasileño Galeno, quien anotó en par de oportunidades, mientras que el iraní Mehdi Taremi fue el encargado de poner el 3-1 definitivo.

Kelsy se convierte en el tercer jugador más joven que logra marcar en su debut de Champions, solo por detrás de Lionel Messi y Rodrygo, quienes lo hicieron a los 18 años. Con está derrota el Shakhtar Donetsk se ubica en el tercer lugar del grupo H, por encima del Antwerp de Bélgica, que sufrió una dolorosa derrota frente al FC Barcelona con marcador de 5-0.

El próximo encuentro del conjunto ucraniano en el certamen será el 25 de octubre ante Barcelona, en condición de visitante.

😞 We lost to Porto 1-3 in the first match of the new @ChampionsLeague season.

The next #UCL game against Antwerp will take place on October 4 in Belgium.#Shakhtar #ShakhtarPorto pic.twitter.com/LWy4JqqR3o

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) September 19, 2023