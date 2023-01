Youtube amplía hasta 2026 la retransmisión en directo del festival Coachella

La plataforma Youtube y la promotora de conciertos Goldenvoice, encargada del festival Coachella, anunció este martes que su alianza de contenido exclusivo y retransmisión gratuita en directo de dicho evento se extenderá tres años más.

"La renovación hasta 2026 es un testimonio de la creciente audiencia global para el icónico festival de música", señaló Youtube en un comunicado sobre ese encuentro encabezado este año por el puertorriqueño Bad Bunny.

El acuerdo entre las dos empresas de entretenimiento cumple once años en abril y pretende dar "una mirada más cercana" a lo que sucede en el festival, no solamente con la retransmisión en directo de los conciertos, sino con videos cortos para Youtube Shorts que muestren el ambiente y el público.

Además, el convenio incluye la emisión en directo de las presentaciones de los artistas y la difusión bajo demanda de los videos una vez finalizados los conciertos.

Asimismo, los suscriptores al servicio "premium" de Youtube también tendrán acceso a contenidos exclusivos, y tanto la plataforma de videos como Goldenvoice se han comprometido a mejorar la experiencia los próximos años.

Coachella, que atrae a más de 120.000 personas al día, se celebrará en California los fines de semana del 14 al 16 de abril y del 21 al 23 de abril.

Además de Bad Bunny, quien se convertirá en el primer artista latino en encabezar el famoso festival, el grupo femenino de K-Pop Blackpink y el estadounidense Frank Ocean son los otros protagonistas destacados de su programación.

Su edición número 22 también suma a la española Rosalía, el grupo de rock Gorillaz y la islandesa Björk, así como a los argentinos Los Fabulosos Cadillacs y las cantantes estadounidenses con raíces latinas Becky G y Kali Uchis.