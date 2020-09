“The Walking Dead” llegará a su fin en su undécima temporada

“The Walking Dead“, el fenómeno televisivo de la cadena AMC, llegará a su fin tras la emisión de su próxima temporada, la undécima, aunque la cadena ya prepara otro formato escindido en torno a los personajes de Daryl y Carol.

Según un comunicado del canal, la undécima temporada, prevista originalmente para ser emitida este año, que fue retrasada a causa de la pandemia del coronavirus y finalmente verá la luz a finales de 2021, reseñó la agencia de noticias EFE.

Esa última entrega estará formada por 24 episodios y se terminará de emitir en 2022.

Previamente se anunció que faltan por rodar seis capítulos de la décima temporada y que se podrán ver a comienzos de 2021.

La serie escindida anunciada por AMC tendrá a Daryl y Carol como protagonistas, los personajes interpretados por Norman Reedus y Melissa McBride desde la primera temporada.

Los únicos detalles que se conocen por el momento son que se trata de un formato creado por Angela Kang, actual responsable de la serie y Scott Gimple, que ocupó ese cargo en años anteriores. Se espera que la serie se estrene en 2023.

“Estoy deseando trabajar con nuestros brillantes guionistas, productores, directores, actores y resto del equipo y adaptar el épico capítulo final de la historia de Robert Kirkman (el creador del cómic en el que se basa la serie) para nuestros fans”, dijo Kang.

“Trabajar con Norman y Melissa ha sido una de las mejores cosas de mi carrera y estoy entusiasmada de seguir contando historias con ellos”, agregó.

Además, Gimple está desarrollando otra serie titulada Tales of the Walking Dead, donde aparecerán nuevos personajes y otros ya conocidos dentro de las historias que comenzarán y acabarán en el mismo episodio.

El universo creado por AMC en torno a The Walking Dead cuenta ya con la serie escindida Fear the Walking Dead, cuya sexta temporada arrancará el 11 de octubre, y con The Walking Dead: World Beyond, sobre la generación que sobrevivió al apocalipsis zombi, que arrancará el 4 de octubre.

Asimismo, AMC y Universal Pictures trabajan conjuntamente en una serie de películas en torno a la figura de Rick Grimes (Andrew Lincoln), que apareció en The Walking Dead durante las nueve primeras temporadas.

“The Walking Dead” llegó a reunir en Estados Unidos (EEUU) a más de 17 millones de espectadores en su máximo apogeo.